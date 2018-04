1001 Sons 11 – Folk americano

The Carter Family

Depois do folk moderno, as raízes. Esse episódio do projeto dos 1001 sons que fizeram a minha cabeça traz dez músicas da Anthology of American Folk Music, uma compilação feita pelo antropólogo acidental e cineasta beat Harry Smith para o selo Folkways. Lançada em 1952, essa coleção de música popular foi responsável por evangelizar toda uma geração de artistas, que tem Bob Dylan como o exemplo mais brilhante. Acho que este fascínio não se perdeu com os anos, muito pelo contrário. Ouvir esses blues ou essas baladas é uma boa oprtunidade de colocar em perspectiva os fundamentos que fizeram da canção uma das maiores forças do século 20. Para mim, todos os três volumes originais e os outros três lançados em 2000 são fundamentais, não envelhecem nunca. Essa é só a primeira parte das canções folk que vão aparecer por aqui. Mais outras da Anthology, de outros cantores anteriores à geração dos anos 60 e também do folk britânico aparecerão nos próximos episódios.

1. Stackalee – Frank Hutchison

2. John Hardy Was A Desperate Little Man –The Carter Family

3. Henry Lee – Dick Justice

4. Kassie Jones, Parts 1 & 2 – Furry Lewis

5. The Spanish Merchant’s Daughter – The Stoneman Family

6. The Butcher’s Boy – Buell Kazee

7. The House Carpenter – Clarence Ashley

8. Sugar Baby – Dock Boggs

9. I Wish I Was A Mole In The Ground – Bascom Lamar Lunsford

10. Drunkard’s Special – Coley Jones