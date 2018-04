1001 Sons 08 – Mod

The Who

Ninguém entende um mod. Brincadeira. Parti da minha preferência em relação ao The Who (foto) – a banda é fantástica mas acho que as primeiras gravações as mais legais de toda a careira -, para encontrar 10 gemas da época do mods. Mod é uma expressão cultural, não um estilo de música. No saco do mod está a onda que parte do R&B e do soul americano, passa pelo freakbeat e vai até a chegada do rock psicodélico. É um som que começa bem negro e dançante no começo da década de 90, vai ficando nervoso, anfetaminado, no meio da década e começa a pirar com o ácido mais para o fim. Aqui, teremos uma pequena amostra da explosão roqueira na Inglaterra dos anos 60. Mas essa vai consumir vários Discofonias do projeto 1001, porque eu tenho um fraco pelo rock inglês dos anos 60. Voltando ao som dos mods, aí vai a lista:

1. My Generation- The Who

2. Everybody´s Gonna Be Happy – The Kinks

3. Circles – Les Fleur de Lys

4. Making Time – The Creation

5. When the Night Falls – The Eyes

6. All or Nothing – The Small Faces

7. Leaving Here – The Birds

8. You´ve Got What I Want – The Sorrows

9. My Friend Jack – The Smoke

10. I´ll Keep On Holding On – The Action