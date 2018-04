1001 Sons 07 – Rockn' USA

Beach Boys no estúdio em 67

De todos os podcasts do Projeto 1001 até agora, este foi o mais difícil. Mas estava na hora de eu enfrentar escolhas mais complicadas, buscar em artistas que eu gosto muito e que ouvi desde moloque aquela música que fosse a que mais tem a ver com a minha história com a banda, com o porquê quase psicanalítico de gostar daquele som e com uma qualidade inegável para estar entre os 1001 sons deste projejo. E fui pras cabeças do rock americano da segunda metade da década de 60. Hoje tem sons que saem de clássicos como Cheap Trhills, Are You Experienced?, Forverer Changes, American Beauty, Fifth Dimension, só para citar alguns desses discos que povoaram a minha adolescência. E claro, ainda faltam grandes nomes do rock americano da década. Eles entrarão nos próximos. Por enquanto, curta este podcast cheio de hits:

1. Good Vibrations – The Beach Boys

2. Purple Haze – Jimi Hendrix

3. Piece of My Heart – Janis Joplin

4. Soul Sacrifice – Santana

5. Eight Miles High – The Byrds

6. Truckin’- Grateful Dead

7. A House Is Not A Motel – Love

8. Hot Burrito 2 – The Flying Burrito Brothers

9. The Weight – The Band

10.The End – The Doors