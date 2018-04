1001 Sons 06 – Krautrock

Faust

Como falei no shuffle do começo da semana, este episódio do projeto que vai apresentar os 1001 sons que fazem a minha cabeça é dedicado a dez bandas do chamado krautrock. O que eu acho mais incrível é, em primeiro lugar, o grau de experimentação dessas bandas e, sem segundo, como várias delas ainda parecem modernas quase 40 anos depois de gravadas. Começo pelo Faust, que foi o meu primeiro amor, e daí sigo por clássicos e alguns sons menos conhecidos. Claro, vai ter mais kraurock no projeto 1001, porque esse som é a raiz tanto do rock moderno – Radiohead que o diga – quanto da boa música eletrônica. E prepare-se que as viagens são longas e o podcast ficou com quase duas horas:

1.Why Don’t You Eat Carrots – Faust

2.Für Immer – Neu!

3. Vamos Compañeros – Harmonia 76

4. Caramba – Cluster

5. The Man Machine – Kraftwerk

6. Revolution – Embryo

7. Electric Junk – Guru Guru

8. Space – Ash Ra Tempel & Timothy Leary

9. Halleluwah – Can

10. Phallus Dei – Amon Düül II