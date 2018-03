1001 Sons 05 – Psicodelia no rock

The United States of America

Chegou a hora de tocar músicas menos conhecidas aqui no Projeto 1001, e eu escolhi a lisergia americana dos anos 60 para ser o fio condutor desse podcast. Fora o valor sentimental de vários desses sons terem sido trilha para minhas explorações psicodélicas, o que eu acho incrível nessa seleção é como muito desse som sobrevive bem hoje. Coisas do The United States of America (foto), Silver Apples e Fifty Foot Hose poderiam ter sido compostas na semana passada, mas já têm mais de 40 anos. O podcast segue dois caminhos, um é o rock embebido em blues do garage e do acid rock e outro é a influência de compositores modernos como John Cage e Terry Rilley no rock psicodélico dos anos 60. Louvado Seja Deus:

1. Magic Carpet Ride – Steppenwolf

2. You’re Gonna Miss Me – 13th Floor Elevators

3. I Had Too Much To Dream Last Night – The Electric Prunes

4. Keep Your Mind Open – Kaleidoscope

5. Rainy Day Mushroom Pillow – Strawberry Alarm Clock

6. The American Way of Love – The United States of America

7. Oscillations – Silver Apples

8. If Not This Time – Fifty Foot Hose

9. Moonlight In Vermont – Captain Beefheart and the Magic Band

10. In-A-Gadda-Da-Vida – Iron Butterfly

Clique na seleção para ouvir o 1001 Sons – Psicodelia no rock ou visite www.discofonia.com