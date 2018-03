1001 Sons 03 – Stax

De Detroit para Memphis, o Projeto 1001 lança seus ouvidos para a lendária Stax, a outra grande gravadora de soul music e R&B. E, para este podcaster, bem melhor do que a Motown.

A Stax começa em 1957, como uma gravadora de country music, mas logo se torna uma gigante do chamado southern soul. O que eu gosto é que, desde o início, a Stax já colocava negros e brancos tocando juntos, isso numa época em que a segregação racial era a regra nos EUA, principalmente no sul. O simbolo disso é a banda da casa, a fenomenal Booker T & the MGs. A principal diferença pra Motown é que, do ponto de vista de negócios, a Stax não soube se manter à altura da rival e fechou as portas em 75. Só que suas músicas sobrevivem, e bem, até hoje, com regravações ou samples.

Como no podcast anterior, há mais artistas da Stax do que as 10 músicas deste programa comportam. Vão ficar de fora grandes nomes como Isaac Hayes e Albert King, só para citar dois. Mas eles aparecerão em outros podcasts do Projeto 1001.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vamos aos sons:

1. Be Young, Be Foolish, Be Happy – Booker T & The MG’s

2. Soul Finger – The Bar-Kays

3. Soul Man – Sam & Dave

4. Do The Funky Chicken – Rufus Thomas

5. Who’s Making Love – Johnnie Taylor

6. Knock on Wood – Eddie Floyd

7. What A Man – Linda Lyndell

8. Mr. Big Stuff – Jean Knight

9. Respect Yourself – The Staple Singers

10. (Sittin’ On) The Dock Of The Bay – Otis Redding

Para ouvir, clique aqui ou vá até o www.discofonia.com