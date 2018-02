Wil Wheaton e TableTop, a websérie que arrecadou US$ 1 milhão

Clarice Cardoso

Nerds vão se lembrar de Wil Wheaton como o arqui-inimigo/amigo de Sheldon em The Big Bang Theory. Nerds de verdade vão se lembrar dele como Wesley Crusher em Jornada nas Estrelas: A Nova Geração (minha versão favorita de Star Trek, se é que esse comentário cabe).

Depois de voltar à fama com as participações de The Big Bang Theory, Wil está à frente de um projeto na internet ainda mais nerd do que o televisivo e que só tem lhe rendido bons resultados: a série TableTop.

A premissa é um deleite para os mais geeks dos geeks: Wil convida celebridades para jogar seus jogos de tabuleiro favoritos. E entram na lista títulos ótimos como Ticket to Ride, Carcassonne, Tsuro ou Small World (sim, dou dessas que jogam tabuleiro, se é que esse comentário cabe).

A websérie venceu prêmios específicos do mundo nerd e, segundo as empresas que fabricam os jogos, impulsionou as vendas no que chamam de “efeito Wheaton”: no caso de Tsuro, os estoques em todos os Estados Unidos simplesmente evaporaram.

Um programa sobre jogos de tabuleiro dificilmente teria espaço na grade de uma emissora, pois fala a um público específico demais. Mas esse mesmo público é capaz de feitos incríveis quando se une pela internet.

É exatamente o que está acontecendo agora, quando a produtora lançou uma iniciativa de crowdfunding para arrecadar dinheiros para a terceira temporada. Pois os fãs se mobilizaram de tal forma que superaram o objetivo inicial e não só garantiram mais uma leva de episódios como conseguiram dinheiro suficiente para um spin-off, uma outra websérie só sobre RPG. Quanto exatamente eles arrecadaram? US$ 1 milhão!

O caso de TableTop é um exemplo importante para algo de que sempre falam showrunners e roteiristas com quem converso vez por outra para reportagens do Caderno 2: a internet é um celeiro importante para fazer séries profundamente autorais e atingir em cheio o público alvo. Sem as restrições de horários e emissoras, eles garantem, é mais fácil falar direto com as pessoas por quem se quer ser ouvido.

É por isso que todos os olhares estão voltados para as webséries: coisas boam prometem sair daí muito em breve…