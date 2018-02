Assista a vídeo exclusivo de ‘Assunto de Família’

João Fernando

Primeira série de TV escrita e dirigida pelo cineasta Sergio Rezende (Guerra de Canudos), ‘Assunto de Família’ mostra o dia a dia do juiz de vara de família Pedro (Eduardo Moscovis), que acompanha os casos que julga nos momentos em que está longe do fórum. No começo do mês, conversei com o diretor sobre seu trabalho para uma reportagem publicada no Caderno 2 (leia aqui).

O GNT enviou com exclusividade para o blog novas imagens da produção, prevista para estrear em 9 de abril. Além de ficar de olho no trabalho, ele investiga por conta própria a morte do pai em um hospital, cuja causa ele acredita ter sido assassinato. Entre os casos que aparecerão na série está a disputa de guarda de uma criança pelas famílias de um casal de lésbicas.

Com jeito de conquistador, Pedro vai se dividir em a ex-mulher, casos amorosos no ambiente de trabalho e uma relação caliente com uma vizinha do prédio em frente.