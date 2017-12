No aniversário de 60 anos de Jerry, os melhores episódios de Seinfeld

Clarice Cardoso

Jerry Seinfeld chega aos 60 anos com muito a comemorar como um dos comediantes mais bem-sucedidos e conhecidos do mundo graças a Seinfeld, a melhor série sobre o nada que a televisão já viu. Influente, Seinfeld ainda é referência para inúmeros criadores e celebra também o sucesso de sua websérie Comedians in Cars Getting Coffee, em que, na tradição literal, convida comediantes para passear em um dos carros de sua imensa coleção e tomar um cafezinho.

Para comemorar a data, listei aqui meus dez episódios favoritos da série. A lista não tem a menor pretensão de ser definitiva e é alto o risco de eu mudar de ideia dentro de meia hora (como qualquer bom fã de Seinfeld…)

1) O do concurso

2) O do “Serenity Now!”

3) O do nazista da sopa

4) O do Yada Yada Yada

5) O do Festivus

6) O Verão do George

7) O do estacionamento

8) O do restaurante chinês







9) O do garoto da bolha

10) O do neon da loja de frango