Michelle Obama é confirmada em episódio de ‘Parks and Recreation’

Clarice Cardoso

Se Leslie Knope não perdeu o sono por sua carreira política estar em baixa na fictícia Pawnee, em Parks and Recreation, certamente as noites mal-dormidas começarão agora. O motivo: a ansiedade para encontrar pessoalmente uma de suas grandes referências femininas. O canal norte-americano NBC confirmou hoje que a primeira-dama Michelle Obama fará uma aparição especial no final da atual temporada, que será exibida nos Estados Unidos no dia 24 de abril.

Michelle não é a primeira pessoa pública ligada à política que aparece no seriado sobre uma dedicada funcionária pública que tenta inutilmente revolucionar uma cidade minúscula a começar pelo departamento de parques. Outros que já passaram por lá são o vice-presidente Joe Biden, John McCain, Barbara Boxer e Olympia Snowe.

A cena do episódio, Movin Up, foi filmada no final de fevereiro em Miami, onde a sra. Obama divulgava programa que investe em atividades saudáveis para crianças fora do turno escolar como parte da luta contra a obesidade infantil.

Na ocasião, a atriz Amy Poehler fez as vezes de mestre de cerimônias, apresentando Michelle ao público. No vídeo a seguir (sem legendas em português), a comediante faz piada com o fato de ser confundida com Leslie, mas diz que não se importa. “Parques são muito importantes para a comunidade. Sem eles, onde colocaríamos os balanços? (risos) Eles ficariam no meio da rua… Seria muito perigoso…” A primeira-dama cai na gargalhada.

A sexta temporada estreou este mês no Brasil no Canal Sony, e escrevi sobre ela para o Caderno 2 na ocasião. Leia aqui.

A comédia é um ótimo palco para todo o talento de Poehler, que acaba de vencer o Globo de Ouro de melhor atriz cômica, dando à produção o merecido reconhecimento em uma premiação. Mesmo estando em um bom ano, com uma sétima temporada garantida, a alegria dos fãs pode já ter hora para acabar. O produtor-executivo Michael Schur disse em entrevista à Entertainment Weekly que já pensa em acabar a série no próximo ano.

“Não conversamos oficialmente com a NBC, mas seria mais natural para nós se terminássemos no ano que vem, principalmente por questões criativas, de até onde gostaríamos de ir com a história. Nenhuma decisão foi tomada, mas não me surpreenderia se as coisas fossem nessa direção”, afirmou.