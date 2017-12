J.K. Rowling se une à BBC para transformar Morte Súbita em minissérie (+ livros inspiram a TV)

Clarice Cardoso

Como já falamos aqui no blog, este é um ano para prestar atenção nas minisséries: elas têm surpreendido pela qualidade do roteiro e tomado a televisão, a ponto de convencer o Emmy a dividí-las em uma categoria específica este ano.

Um dos anúncios mais esperados é a adaptação de Morte Súbita, o primeiro romance adulto de J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, que foi lançado no Brasil pela Nova Fronteira em 2012. Aqui encontramos uma outra tendência: os britânicos têm, cada vez mais, buscado na literatura fonte de histórias para suas produções (leia mais no final deste post).

Esta semana, a BBC divulgou detalhes da adaptação de Morte Súbita, que será uma coprodução com a HBO e havia sido anunciada em 2012: será uma minissérie de três horas, e terá Rowling como produtora executiva ao lado de seu agente Neil Blair. As filmagens vão começar no verão inglês.

À época do anúncio, Danny Cohen, coordenador da BBC One, afirmou que este era parte de um projeto maior da emissora, e que reafirmava “a habilidade da televisão moderna de atrair os maiores talentos do mundo com suas excitantes ideias criativas”.

“Sempre senti que, se esse livro fosse ser adaptado, o lugar certo para ele era a televisão”, afirmou Rowling.

Mais do que na autora, vale prestar atenção também em Paul Trijbits como produtor-executivo. Entre seus trabalhos mais recentes está o filme Walt nos Bastidores de Mary Poppins e, mais interessante, a excelente minissérie Dancing on the Edge, que rendeu o Globo de Ouro a Jacqueline Bisset. Cabe lembrar que as minisséries são um caminho em que a HBO também tem investido, no que se destaca True Detective, exibida este ano.

Primeira obra lançada pela autora desde o final da saga Harry Potter, Morte Súbita vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo desde o seu lançamento. A história se passa num idílico vilarejo inglês que expõe seu lado sombrio quando o membro da Câmara Barry Fairbrother é morto. A cadeira vazia faz vir à tona a maior guerra que a cidade já viu (entre classes, religiões e gerações também).

*

PS: Há um mês, a mesma companhia que produziu os filmes de Jogos Vorazes anunciou que faria uma adaptação de The Goldfinch, obra vencedora do Pulitzer escrita por Donna Tartt. Os planos iniciais eram o de fazer um filme, mas é cada vez mais provável que o texto dê origem mesmo a uma minissérie.

Sobre o caso, a executiva do estúdio Color Force afirmou à The Wrap: “Refletimos muito e a tendência é fazer uma minissérie para a TV, que permite abordar muito mais ângulos do filme. Ao mesmo tempo, podemos trazer um cineasta para criar perspectivas novas e, se ele conseguir, pode nos fazer mudar de ideia”.

Vale lembrar que, em 2011, a HBO tentou criar uma minissérie a partir do livro da Jennifer Egan, A Visita Cruel do Tempo, que também venceu o Pulitzer, mas que nunca saiu do papel. Assim como a adptação de As Correções, de Jonathan Franzen.