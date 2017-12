DR da série: O que se passa com Downton Abbey?

João Fernando

Trama ganhou gás com mudanças de comportamento e histórias apimentadas

O marasmo no palácio da família Crawley parece ter acabado na quarta temporada de Downton Abbey, que finalmente chegou ao Brasil no último dia 10, pelo GNT. Tudo bem que tudo acontece lentamente na série escrita por Julian Fellowes, mas, pelo menos, as coisas estão mais dinâmicas.

Mesmo com o luto de Lady Mary (Michelle Dockery) por causa da morte do marido, Matthew (Dan Stevens, que pediu para deixar o elenco), que dá o tom do primeiro episódio, a história fica um pouco mais animada quando O’Brien (Siobhan Finneran) dá no pé da casa da família aristocrática para dar expediente na equipe de Lady Flintshire (Phoebe Nicholls). Em pouco tempo lá surge Mrs. Patmore (Lesley Nicol) reclamando de mais um eletrodoméstico recém-comprado.

A chegada da ‘modernidade’ é uma das graças da quarta temporada, ambientada no ano de 1922. Além do visual, principalmente do elenco feminino, em que os penteados e as roupas entregam a passagem dos anos, novos hábitos e tecnologias dão um gás à trama. A mudança de comportamento, no que diz respeito aos negócios, representa uma guinada importante na relação de Lady Mary com o pai Lorde Grantham (Hugh Bonneville). A primogênita é quem vai tomar as rédeas da propriedade ao longo dos episódios. É interessante ver como a personagem se difere das temporadas anteriores, mais madura e menos menina mimada. Sem contar que ela será bastante cortejada. Porém, não falo mais que é para não estragar a surpresa de quem ainda não viu.

No andar inferior da casa, os destaques são para Anna Bates (Joanne Froggatt) e Alfred (Matt Milne). A loira será atacada por um forasteiro e ficará metade dos capítulos com esse tormento. Nos primeiros momentos, é até um pouco angustiante para quem assiste. Entretanto, o fato é um marco para quebrar a lentidão naquele rincão britânico. Por mais que o chororô se estenda na trama, não dá para negar que Julian Fellowes soube colocar uma pimenta boa.

O caso de Alfred não é tão impactante, porém, ajuda a transformar um pouco o ambiente da criadagem. Com aquela cara de sonso, o ruivo vai mostrar que não é tão bobinho e vai aproveitar seus talentos para alçar voos mais altos para além dos domínios de Downton, mexendo com o coração de Daisy (Sophie McShera).

Quem chegou para causar e deixou isso claro desde as primeiras aparições é Lady Rose (Lily James). A prima moderninha e rebelde dá um boa chacoalhada em seus parentes mais conservadores. A loira é responsável por deixar a série com ares mais futuristas em relação às temporadas anteriores. Por causa dela, em vez de cenários parados como os ambientes da família, as cenas se passam outros lugares, como uma espécie de gafieira, além da vinda de um cantor negro, que espanta os aristocratas.

Com mais espaço na trama, Lady Edith (Laura Carmichae) vai continuar sofrendo, coitada. Além de passar por apuros com o namorado Michael Gregson (Charles Edwards), a irmã ‘loser’ do meio, passará por uma situação extrema, o que dá um tom novelesco à série, mas sem deixar a bola cair. E é aí que está a graça de Downton Abbey. Em meio ao dramalhão dessa família tradicional, os personagens dela e os que estão ao redor conseguem surpreender pelo fato de terem atitudes extremas e outras bem à frente do seu tempo.

O charme da produção é exatamente mostrar as complicações daqueles seres do começo do século 20 com a elegância e a formalidade da Inglaterra naquele período. É curioso ver como eles demonstram seus sentimentos sem se encostar, mantendo o vocabulário refinado. Um abraço parece um ultraje, tamanho é comedimento dos personagens em se tocar. E claro, sempre permeados pelas excelentes tiradas de Violet Crawley (Maggie Smith), a alma da série. A senhorinha chique, aliás, está aparentemente menos falante, porém impactante como sempre. Melhor ainda é saber que eles já estão gravando a quinta temporada. Espero poder das as novidades da produção em breve aqui no blog.