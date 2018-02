Depois de Breaking Bad, Bryan Cranstron vai produzir comédia para a web

Clarice Cardoso

Como viúva de Breaking Bad, tenho de assumir que parte de mim ainda não assimilou a perda: meu autoengano nutre uma pequena esperança de que, em algum momento do segundo semestre vai pintar um episódio novo e tudo vai continuar como antes.

É por isso que aguardo ansiosa a estreia de Better Call Saul e acompanho as notícias sobre a carreira do ator Bryan Cranstron (Walter White/Heisenberg), que, opa!, acaba de anunciar uma novidade: ele vai produzir uma nova série.

Em Tightrope, Cranston vai retornar a veia cômica que já demonstrou em Malcolm in the Middle, numa série policial que vai fazer graça com os estereótipos das séries policiais e de detetive.

Todos os clichês estarão lá: os diálogos próprios, as tramas, o visual acinzentado/preto e branco. A graça vai vir do protagonista: uma pessoa de nossos tempos que não entende nada disso e sempre faz comentários cômicos, típico de alguém que está deslocado.

Para a produção, Bryan Cranston fechou com o Crackle, serviço de streaming e TV sob demanda da Sony.

Já sobre Better Call Saul, o prólogo de Breaking Bad estrelado pelo advogado Saul Goodman (Bob Odenkirk) está previsto para estrear em novembro nos EUA. E acaba de incluir no elenco o ator Michael McKean, mais conhecido pelo filme Isto É Spinal Tap, de 1984. Ele fará o primeiro personagem original divulgado, Dr. Thurber, um advogado brilhante que sofre de uma “condição incomum”.

Além dos dois, a produção terá ainda Jonathan Banks, o Mike (que, por sua vez, tem mandado muito bem em Community), e está no ar a possibilidade de termos participações especiais tanto de Cranston quanto de Aaron Paul, o Jesse Pinkman.