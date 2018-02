Atriz de ‘House of Cards’ comenta cena chocante da 2.ª temporada

Clarice Cardoso

Nem comece a ler este texto se você ainda não viu o primeiro episódio da segunda temporada de House of Cards. Vou falar a seguir de uma cena forte que acontece e que pode estragar o capítulo para você. (Não reclame. O João e eu avisamos desde o início que este blog teria spoilers.)

Pois depois de todo o nhenhenhém e do jornalismo marrom que Zoe Barnes pratica na série do Netflix, o político Frank Underwood (Kevin Spacey) enfim se cansa e a joga na frente de um trem do metrô em movimento. Era questão de tempo ele dar um fim na moça desde que ela começou a perguntar demais sobre o que não deveria, mas o modo abrupto como ele encontrou uma solução só reforçou que só chegou até onde chegou porque encara qualquer amistoso como final de campeonato.

No fim de semana de 14 de fevereiro, quando toda a temporada foi disponibilizada pelo Netflix na internet no mundo todo, comentários da cena tomaram de assalto as redes sociais e, mais importante, as rodas de amigo e as mesas de bar.

Um dos personagens principais dos episódios mais recentes tinha acabado de morrer assim, do nada. E como conseguiram manter um segredo desses por tanto tempo? Em entrevista ao site TV Line, a atriz Kate Mara diz que é bem difícil dar entrevistas sobre o programa, porque, como está tudo online, não dá para saber em que ponto da história os fãs que vão ler estão.

“Como espectadora, eu adoro como o programa traz questões morais, o que é bom e o que é ruim. Mas me pego torcendo pelo Frank, por mais malvado que ele seja.” Torcer por ele significa torcer contra quem vai contra ele, o que incluía sua personagem. Ela queria a sua eliminação? “Não acho que suas ações eram ruins a ponto de merecer um fim desses”, disse ao site.

A série certamente é um marco na carreira da atriz, mas também deixou suas consequências em sua vida pessoal. “Sempre tive cuidado para não pisar na linha amarela. Agora, fico bem longe dela, dou alguns passos para trás. E inevitavelmente lembro da Zoe quando estou no metrô”, brinca.