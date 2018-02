Villas-Lobos e bebedeira

Acabo de conversar com James Ellroy. O homem é uma figura. Ao posar para fotos pro Estado na rua irregular de Paraty, pediu pra entrar logo. “Estou bêbado e isso aqui pode acabar em tombo”, justificou pra mim. Em seguida, atendendo um último pedido do fotógrafo Wilton Jr., fez uma careta grotesca, favorecida pela grande angular usada pelo fotógrafo.

Acomodado no bar da pousada, confessou sua paixão por música clássica. Beethoven e Bruckner são suas predileções, sente vertigens quando ouve suas sinfonias. Se quiser testá-lo, basta perguntar o que acha da execução pela Filarmônica de Berlim, por exemplo – Ellroy detalha pontos altos e baixos

Comentou também sobre Villa-Lobos, de quem gosta muito da melodia e que considera injustamente pouco executado pelas principais orquestras do mundo.

De resto, está deslumbrado com Paraty, especialmente com a vegetação. E com as caipirinhas, claro…