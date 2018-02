Vídeo: entrevista com valter hugo mãe

O escritor angolano radicado em Portugal valter hugo mãe fala como escreve – a saber, saíram dele neste ano no Brasil o remorso de baltazar serapião e máquina de fazer espanhois. É uma coisa bem bonita de ouvir. Tenho cá pra mim que a mesa dele com a Pola Oloixarac, hoje, ao meio dia, será das melhores desta Flip, no que depender da desenvoltura dos dois. Vai ficar dependendo da mediação.

Coloco abaixo o vídeo com trechos da conversa que Bira e eu tivemos com ele anteontem, na qual hugo mae fala sobre como integram o livro o esquecimento bom (o da perda de memória na velhice, que para ele ajuda a superar as perdas) e o esquecimento ruim (que faz com que hoje Salazar comece a ser celebrado em Portugal por jovens e adultos).

Antes, uma curiosidade que destaquei no lide da entrevista publicada hoje no Caderno 2: enquanto valter vê com estranheza a extrema direita ganhando espaço em Portugal, sua colega de mesa na Flip, Pola, ironiza a ultraesquerda em seu único livro, As Teorias Selvagens.

O vídeo quem fez foi o Wilton Junior, fotógrafo da sucursal do Rio do Estadão que teve a linda ideia de trazer uma câmera de vídeo além da fotográfica (foram dele também os vídeos do Antonio Candido). Uma sacada e tanto que está fazendo a maior diferença numa cobertura feita por uma equipe reduzida.