Maria Fernanda Rodrigues

A escritora Jennifer Egan não foi a primeira e nem será a última a ouvir, numa coletiva de imprensa, a pergunta: ‘quem é seu escritor brasileiro preferido?’ (ou qualquer variação desse mesmo tema). Hoje de manhã, ela respirou fundo e culpou o sistema de ensino americano, que só apresenta alguns escritores latinos, e sempre aqueles que falam espanhol, por não conhecer os brasileiros.

Mas logo se lembrou de um. “Sou muito interessada no trabalho de Paulo Coelho, no uso que ele faz da tecnologia. Como fenômeno, ele me interessa muito.” Lembrou-se de que já tinha ouvido falar em outra, “uma mulher que escrevia nos anos 40”, mas o nome não lhe ocorreu.

Jennifer Egan divide o palco da Flip neste sábado, ao meio-dia, com Ian McEwan.