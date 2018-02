Relembrando Baby

Um dos melhores restaurantes de Paraty, nesta Flip, o bistrô Marriah, evoca uma personagem quase mítica da cidade, mas paradoxalmente esquecida. Explico: o bistrô, com fundos para a bucólica Rua Fresca e voltado para uma das melhores vistas de Paraty, funciona justamente na casa que pertenceu a Hermínia (Baby) Cerquinho, primeira mulher do escritor, jornalista, político, historiador e um dos mais fecundos intérpretes do Brasil, Caio Prado Jr.

Até 1980, ano em que viria a falecer, Baby tomou conta pessoalmete do casarão que foi um dos endereços mais elegantes e descolados daqui, palco de almoços memoráveis incluindo artistas, políticos, gente de sociedade, visitantes estrangeiros aos montes, entre eles, Marcello Mastroiani, que lá tomou suas cachaças durante as filmagens de Gabriela. Após a morte de Baby, a casa ficou com os filhos, depois foi vendida e hoje abriga o restaurante.

Baby casou-se com Caio nos anos 20, ambos muito jovens, ricos e bem educados, teve com ele dois filhos, Yolanda (Danda) e Caio Graco da Silva Prado – também ligados à história da Editora Brasiliense, fundada por Caio. Baby enfrentou a prisão do marido no Estado Novo, a despeito do nariz torcido da sociedade paulista na época, depois, quando Caio foi finalmente libertado e se exilou na Europa, Baby viria se separar dele, causando o maior escândalo. Principalmente porque o motivo da separação seria a (longa) relação dela com dom João, que viria a ser o pai do simpático príncipe que hoje dá as boas vindas aos participantes das Flips. As casas de Baby e de dom João, já falecido também, são vizinhas, talvez não por acaso.

Além de muito bonita, Baby tinha estilo, personalidade e ajudou a colocar este lugar na rota de gente interessante. Fora isso, abalou os cânones sociais de seu tempo. Sugestão deste blog: valeria a organização da Flip e a prefeitura de Paraty recuperarem a figura desta mulher, certamente buscando junto a Danda Prado farto material existente para uma belíssima exposição.