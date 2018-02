Público safado

Assisti a um pedaço da “Macumba Antropófaga”, apresentação comandada por José Celso Martinez Correa, à frente do grupo do Oficina, para marcar o encerramento da Flip. Quem conhece o trabalho do grupo, não se surpreendeu com a encenação, uma ode à antropofagia de Oswald de Andrade em uma visão muito particular. O que me causou espanto mesmo foi o público, mais saidinho e libertino que a proposta do Oficina.

Sentei em meio a um grupo de senhoras, acomodadas em cadeiras. Parecia um clube das mulheres: elas fingiam cobrir os olhos quando apareceram os primeiros atores pelados mas logo estavam gargalhando e tirando fotos sem o nenhum constrangimento. Quando o ator Marcelo Drummond foi carregado, ainda nu, elas divertiam com os movimentos vocês sabem do quê.

O melhor foi uma senhora, que disparou: “Ai que saudade do meu Zózimo!”.

Evoé baco!