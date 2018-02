O que há na programação da Flip

Alguém me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que tenho é a de que a Flip tem mais eventos paralelos do que nunca. Ok, há os tradicionais

Documento encontros da Casa de Cultura, da Flipinha (que, neste ano, para felicidade dos autores, fará barulho numa região menos central do centro histórico da cidade) e da Flipzona PDF

(que, depois não digam que não avisei, terá duas mesas sobre quadrinhos que prometem ser ótimas, inclusive uma no sábado com um dos convidados que quero mais ouvir nesta edição, o Joe Sacco).

Mas preste atenção na quantidade de eventos que vão além disso. Só para ficar em alguns que me vêm a memória agora, haverá a Casa Sesc, os lançamentos de livros do Rubem Fonseca e da Coleção Fronteira pela Nova Fronteira (falo curiosidades sobre isso na coluna Babel publicada no Sabático de hoje), lançamento da Granta sobre jovens autores de língua espanhola (com presença do convidado da Tenda dos Autores John Freeman, editor da Granta) e… Bem, e, é claro, as festas, mas que em geral são mais fechadas para quem é do meio editorial.

Mais pra frente faço um post detalhando melhor os paralelos. Por enquanto, fica aqui a programação principal, com mesas na Tenda dos Autores (à exceção do show de abertura e, excepcionalmente neste ano, da mesa final, Livro de cabeceira, que serão na Tenda do Telão).

Quarta, dia 6

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h – Conferência de abertura: Oswald de Andrade: devoração e mobilidade. Antonio Candido em conversa com José Miguel Wisnik

21h30 – Show de abertura: Ze & Celso + Elza

Quinta, dia 7

10h – Mesa Zé Kleber: A escrita e o território. Michèle Petit, Dominique Gauzin-Müller, Marie Ange Bordas, mediação de Alberto Martins

12h – Mesa 1: Lírica crítica. Carol Ann Duffy, Paulo Henriques Britto, mediação de Liz Calder

15h – Mesa 2: Marco zero modernista. Gonzalo Aguilar, Marcia Camargos, mediação de Marcos Augusto Gonçalves

17h15 – Mesa 3: Ficções da diáspora. Kamila Shamsie, Caryl Phillips, mediação de Ángel Gurría-Quintana

19h – Mesa 4: O humano além do humano. Miguel Nicolelis, Luiz Felipe Pondé, mediação de Laura Greenhalgh

Sexta, dia 8

10h – Mesa 5: Viagens literárias. Andrés Neuman, Michael Sledge, mediação de Claudiney Ferreira

12h – Mesa 6: Pontos de fuga: Pola Oloixarac, valter hugo mãe, mediação de Ángel Gurría-Quintana

15h – Mesa 7: Laços de família. Péter Esterházy, Emmanuel Carrère, mediação de Paulo Schiller

17h15 – Mesa 8: Ficções da crônica. Ignácio de Loyola Brandão, Contardo Calligaris

19h30 – Mesa 9: A ética da representação. Claude Lanzmann, mediação de Márcio Seligmann-Silva

Sábado, dia 9

10h – Mesa 10: No calor das horas. Enrique Krauze, John Freeman, mediação de João Cezar de Castro Rocha

12h – Mesa 11: A história em HQ. Joe Sacco, mediação de Alexandre Agabiti Fernandez

15h – Mesa 12: Ficção entre escombros. Marcelo Ferroni, Edney Silvestre, Teixeira Coelho, mediação de Claudiney Ferreira

17h15 – Mesa 13: Alegorias da ilha Brasil. João Ubaldo Ribeiro, mediação de Rodrigo Lacerda

19h30 – Mesa 14: Lugares escuros. James Ellroy, mediação de Arthur Dapieve

Domingo, dia 10

10h – Mesa 15: Pensamento canibal. Eduardo Sterzi, Joao Cezar de Castro Rocha, mediação de Manuel da Costa Pinto

11h45 – Mesa 16: Tour dos trópicos. David Byrne, Eduardo Vasconcellos, mediação de Alexandre Agabiti Fernandez

14h30 – Mesa 17: Em nome do pai. Laura Restrepo, Héctor Abad, mediação de Ángel Gurría-Quintana

16h – Mesa 18: Macumba Antropófaga com leituras de livros de cabeceira. A tradicional mesa final será incorporada ao espetáculo do Teatro Oficina Uzyna Uzona