As melhores frases da Flip

Ainda está cedo para dizer qual o melhor momento da Flip, então coloco aqui, só para começar este post, uma alfinetada muito certeira que encerrou a ótima discussão sobre ciência versus religião e filosofia. Não digo que tenha sido “a” melhor, mas foi bonita.

E pra você, qual foi a melhor frase da Flip até agora? Pode responder nos comentários que vou incluindo aqui no post, que será atualizado até o final do evento.

“É o casamento, agora legalizado pelo Supremo, entre Paulo Freire e Santos Dumont. As novas gerações são mais proficientes que as anteriores e a escola não se adaptou. Se os pais de Santos Dumont insistissem no seu sucesso escolar e menosprezassem seu interesse por voar, ele desistiria e acabaria em alguma faculdade de filosofia…”

Do neurocientista Miguel Nicolelis, ao final do debate com o filósofo Luiz Felipe Pondé, mediado pela editora executiva de cultura do Estado, Laura Greenhalgh. Ao longo da discussão, Pondé questionou o fato de a ciência originar novos problemas a cada vez que cria uma solução.

“A história é o romance dos fatos. O romance é a história dos sentimentos”.

Andrés Neuman, autor argentino (sugestão da Thais)

“Na nossa era de devoração universal a problemática não é ontológica, é odontológica.”

Oswald de Andrade apud Antonio Candido (sugestão do poeta e tradutor André Vallias)

“A vida toma muito tempo. A minha vida toma muito meu tempo”

Claude Lanzmann (sugestão da Luana)

“O que humaniza o humano é o fracasso.”

Luiz Felipe Pondé (sugestão de Ísis Araújo)

“Não sei se a arte nos deve salvar, mas tenho a certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós, para que não nos desperdicemos na vida.”

valter hugo mãe (sugestão da Carolina)

“A única vingança legítima é vingar-se com palavras. É a mais leve e pacífica. Para mim, é a única que se pode fazer.”

Héctor Abad (sugestão da Amanda)

“O cheque é a inspiração.”

João Ubaldo Ribeiro (sugestão de Aian Cotrim)

“Escrevemos para perdoar”.

Laura Restrepo (sugestão de Socorro Acioli)