Gaúcha de 21 anos é a mais nova da lista da Granta

Maria Fernanda Rodrigues

A gaúcha Luisa Geisler tem tido uma surpresa boa atrás da outra desde que decidiu, em meados de 2010, do alto dos seus 18 anos, que queria ser escritora. Naquele ano ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, na categoria contos. Em 2011, arriscou inscrever outro livro no prêmio que a revelou, afinal, ainda era uma romancista inédita. Ganhou de novo. Quiçá chega às livrarias nesta semana junto com mais uma novidade: nesta quinta-feira, 5, seu nome figurou na lista da Granta dos 20 melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos.

“Foi uma notícia chocante. Estou me sentindo aquela gurizinha que não tem a proporção do que aconteceu, como quando ganhei o primeiro Prêmio Sesc. É difícil entender toda essa grandiosidade do que está acontecendo”, diz.

(Matéria publicada na edição de hoje do Estadão. Leia na íntegra)