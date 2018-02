A festa é literária, mas a corrida, ontem à noite, era por uma televisão. Tão logo terminou sua apresentação na abertura da Flip, Luis Fernando Verissimo saiu, ao lado de Zuenir Ventura, atrás de algum lugar onde pudesse assistir à final da Libertadores. Frei Betto também passou ao largo do coquetel de abertura da casa de sua editora, a Rocco. “Preciso ver o jogo”, disse, com uma urgência impressionante. Resta saber se todos ficaram satisfeitos com o resultado ou, secadroes, ficaram decepcionados.

Ubiratan Brasil