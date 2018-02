Encontros com convidados da Flip em São Paulo

Como acontece todos os anos, autores convidados da Flip vão para São Paulo ou para o Rio, ou para os dois, assim que a festa acaba para encontros com leitores.

Aqui, a relação dos eventos que serão realizados nas unidades da Livraria da Vila e da Cultura, em São Paulo. Haverá ainda o lançamento da revista ‘Granta 20 Melhores Jovens Escritores Brasileiros’ e de dois livros em comemoração aos 10 anos da Festa Literária Internacional de Paraty.

LIVRARIA DA VILA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

10/7, TERÇA, das 19h30 às 21h

Javier Cercas

Ao combinar em seus livros o relato histórico e a criação literária, o premiado escritor espanhol Javier Cercas (Ibahernando, Espanha, 1962) faz da mirada retrospectiva uma forma de interpelar o momento atual, levantando questões que outros gostariam de esquecer. É a capacidade de estabelecer conexões críticas com o passado, sem eliminar a medida de estranheza, que o diferencia do presente, que confere uma força singular a obras como Soldados de Salamina (2001) e A velocidade da luz (2005). Ficcionista traduzido em mais de 20 países, é também professor de literatura e colaborador regular do El País. Publicou três volumes reunindo seus artigos e ensaios. Sua obra mais recente, Anatomia de um instante (2010), trata do golpe de Estado fracassado de 1981, na Espanha.

Mediador: Joca Reiners Terron

Livraria da Vila da Lorena

Endereço: Alameda Lorena, 1731 – Jardim Paulista

Tel.: 11 3062-1063

10/7, TERÇA, das 19h30 às 21h

Dulce Maria Cardoso e José Luiz Peixoto conversam com Luiz Ruffato

Uma das mais premiadas escritoras da literatura portuguesa contemporânea, Dulce Maria Cardoso é autora de uma obra em que os conflitos humanos são examinados com lucidez e um sentimento que às vezes se aproxima do trágico. O interesse pelos detalhes, que dão expressão concreta aos desacertos das relações pessoais, conduz sua escrita com frequência pelo núcleo íntimo do convívio familiar. Esse estreitamento de foco, no entanto, não resulta numa crônica dos costumes privados. O que se observa de perto produz, de maneira inesperada, uma visão de conjunto sobre questões urgentes de nosso tempo. É o que se verifica no celebrado O retorno (2011), em que o regresso de uma família portuguesa a Lisboa após a independência de Angola mostra como detalhe e panorama se confundem.

Jose Luiz Peixoto

Mediador: Luiz Ruffato

Livraria da Vila da Fradique Coutinho

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena

Tel.: 11 3814-5811

11/7, QUARTA, das 19h30 às 21h

Alejandro Zambra e Cadão Volpato

Alejandro Zambra nasceu em Santiago, Chile, em 1975, e é professor de literatura na Universidade Diego Portales. Teve seu primeiro e premiado romance, Bonsai (2006), adaptado para o cinema pelo diretor chileno Cristián Jiménez, e foi eleito pela revista britânica Granta (2010) um dos 22 melhores escritores de língua espanhola com até 35 anos. É ainda autor de dois livros de poesia, Bahía inútil (1998) e Mudanza (2008). Depois do sucesso de Bonsai, lançou mais dois romances, La vida privada de lós árbores (2007) e Formas de volver a casa (2011). Publicado no Chile e em outros países, o livro Não leia (2010) traz ensaios e crônicas do escritor selecionados pelo editor Andrew Braithwaite.

Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618

Tel.: 11 3660-0230

11/7, quarta-feira, das 19h30 às 21h

Amin Maalouf

Nascido no Líbano em 1949, em 1976 mudou-se para a França, onde trabalhou como jornalista e iniciou a atividade de romancista. Seu livro O rochedo de Tânios recebeu em 1993 o Goncourt, mais importante prêmio literário da França.

Livraria da Vila da Fradique Coutinho

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena

Tel.: 11 3814-5811

12/7, QUINTA, das 19h30 às 21h

Teju Cole e Suketu Mehta

Nascido de pais nigerianos em 1975, nos Estados Unidos, Teju Cole tem dois livros publicados: Everyday is for the thief e Open city, sendo que este último recebeu o prêmio Hemingway Award como melhor livro de ficção. O autor também escreve em importantes publicações como o jornal The New York Times e a revista The New Yorker, além de atuar como fotógrafo.

O escritor indiano Suketu Mehta nasceu em Calcutá, em 1963. Jornalista, escritor e professor de jornalismo na Universidade de Nova York, é autor de Bombaim: Cidade Máxima.

Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618

Tel.: 11 3660-0230

12/7, QUINTA, das 19h30 às 21h

John Freeman

Bate-papo com o John Freeman, Marcelo Ferroni e Manuel da Costa Pinto. Haverá sessão de autógrafos dos autores da Revista Granta

Livraria da Vila da Fradique Coutinho

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena

Tel.: 11 3814-5811

12/7, QUINTA, das 18h30 às 21h30

Livro: Dez/Ten

Organização: Liz Calder e Flávio Moura

O livro Dez/Ten celebra a essência da Festa Literária Internacional de Paraty: a felicidade da boa literatura.

Paraty é uma Festa: dez anos de Flip

O livro parte do cenário de incertezas da primeira edição da Flip em 2003 e segue, ano a ano, a descrever os momentos marcantes das últimas edições.

Ed. Casa Azul

Livraria da Vila da Lorena

Endereço: Alameda Lorena, 1731 – Jardim Paulista

Tel.: 11 3062-1063

15/7, domingo, das 15h às 17h

Katia Canton e Janaina Tokitaka

Katia Canton é jornalista e crítica de arte, curadora e professora associada do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Mestre e PhD em artes interdisciplinares pela New York University, fez tese de doutorado, The fairy tale revisited (O conto de fadas revisitado), sobre a relação entre a narrativa dos contos e as artes visuais e cênicas. Já publicou vários livros, para adultos e crianças, alguns deles premiados. Sua tese de doutorado foi publicada primeiro pela Peter Lang Publishers, em Nova York, em 1994, e recebeu o Prêmio Contemporary Authors, outorgado pela Gale Research Institute of Michigan. Foi adaptado para a língua portuguesa e lançado no Brasil com o título E o príncipe dançou (Ática, 1994).

Janaina Tokitaka em São Paulo, onde estudou Artes Plásticas. Ilustrou diversos livros, entre eles, Contos populares japoneses e Stardust – O Mistério da Estrela Cadente. Como autora e ilustradora, publicou Tem um monstro no meu jardim, A sétima noite de verão e Escola de monstros Madame Mo.

Livraria da Vila da Fradique Coutinho

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena

Tel.: 11 3814-5811

LIVRARIA CULTURA

10/7, TERÇA, às 19h30

Enrique Vila-Matas

Cidade: São Paulo/SP

Loja: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Bela Vista

Local: Cine Livraria Cultura

Lotação: 100 lugares

Nesta terça-feira, a Livraria Cultura recebe Enrique Vila-Matas para a palestra ‘Ar de Dylan’. Narrado por um escritor de meia-idade convidado para um congresso internacional sobre o fracasso, ‘Ar de Dylan’ conta a história do jovem Vilnius Lancastre, publicitário fracassado e cineasta de um único curta-metragem, cuja principal característica é sua semelhança física com Bob Dylan -o que lhe vale o apelido de Little Dylan. Após um tombo em que bate a cabeça no chão, Vilnius herda a memória do pai, o escritor recém-falecido, Juan Lancastre.

Informações Importantes

*Para participar da palestra é necessário retirar senha (01 por pessoa) na bilheteria do Cine Livraria Cultura, no dia do evento, a partir das 18h30.

10/7, TERÇA, às 20h

Dany Laferrière e Diva Barbaro Dimato – A literatura e a reinvenção do eu

Cidade: São Paulo/SP

Loja: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Bela Vista

Local: Teatro Eva Herz

Lotação: 166 lugares

Nesta terça-feira, a Livraria Cultura recebe Dany Laferrière e Diva Barbaro Dimato para um bate-papo. No Brasil para participar da Festa Internacional de Paraty (FLIP), o escritor haitiano Dany Laferrière conversará com a professora Diva Barbaro Dimato sobre a literatura a reinvenção do eu. Exilado em Montreal desde 1976, a questão das diferenças e encontros entre culturas serve em suas obras como ponto de partida para a reflexão sobre a relação entre língua, nacionalidade e identidade.