Destaques do final de semana na Flip

Com um debate entre Roberto DaMatta e Suketu Mehta sobre o tema cidade e democracia às 10h deste sábado, 7, a 10.ª Festa Literária Internacional de Paraty entra na reta final. Na sequência, ao meio-dia, o britânico Ian McEwan, vencedor do Booker Prize, e Jennifer Egan, vencedora do Pulitzer de ficção, participam de uma das mesas mais aguardadas desta edição.

Zuenir Ventura, João Anzanello Carrascoza e a portuguesa Dulce Maria Cardoso sobem ao palco às 15h para falar sobre família e literatura. Às 19h30, o catalão Enrique Vila-Matas faz a conferência Música para malogrados. Ele substitui o Nobel Le Clézio, que cancelou sua vinda ao Brasil às vésperas da Flip.

No domingo, 8, destaque para o encontro, às 10h, da poeta escocesa Jackie Kay com o gaúcho Fabrício Carpinejar. Rubens Figueiredo e Francisco Dantas falam logo depois sobre o tema A imaginação engajada. Às 16h30, o americano nascido na Rússia Gary Shteyngart e o inglês filho de pai paquistanês Hanif Kureishi participam da mesa Entre Fronteiras. O encerramento da Flip será às 18h15 com os escritores convidados lendo trechos de seus livros preferidos.

A programação completa pode ser conferida aqui.