Curador diz que Lanzmann teve atitude nazista ao recusar debate

No final da entrevista coletiva de balanço da 9ª Flip, o curador do evento, Manuel da Costa Pinto, comparou o posicionamento do cineasta Claude Lanzmann, durante sua mesa na noite de sexta-feira em Paraty, com a atitude de um nazista. Na conversa, mediada pelo estudioso da literatura de testemunho Márcio Seligmann-Silva, Lanzmann se recusou a responder questões que não fossem diretamente relacionadas a histórias relatadas em seu livro de memórias, A Lebre da Patagônia (Companhia das Letras), e acusou Seligmann-Silva de não tê-lo lido. “Se você continuar me tratando como um débil mental, eu me levanto e vou embora”, chegou a dizer.

Judeu, Lanzmann foi o diretor de Shoah (1985), documentário de nove horas e meia com entrevistas sobre o Holocausto, e integrou a resistência contra os alemães na 2ª Guerra. Ele participou da Flip para falar de histórias como essas, presentes no livro.

Na coletiva, Costa Pinto disse considerar “decepcionante que um autor do porte dele, que foi um dos grandes intelectuais do século 20 e conviveu como figuras como Sartre, rejeite perguntas de natureza intelectual”. E completou: “Essa postura que ele teve contra um debate intelectual foi uma coisa nazista. É grave isso. Ele rejeitou o debate em nome da espetacularização.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não demorou para que a afirmação chegasse aos ouvidos de Luiz Schwarcz, editor da Companhia das Letras, que avisou Costa Pinto de que teria de se pronunciar a respeito. “Há dois equívocos nesse fato. Um é que Manuel é um excelente crítico, mas está aqui na função de curador, então entendo que ele confundiu os papéis. O outro está na escolha dos termos. Foi uma terminologia muito inapropriada, levando a consideração o histórico de Lanzmann.”

Mais tarde, Manuel da Costa Pinto esclareceu sua afirmação: “O que quis ressaltar foi justamente o fato de ser um cara que combateu o nazismo, que é um regime anti-intelectual por excelência, mas que ali teve aquela atitude anti-intelectual de recusa ao debate. Não disse que ele é nazista. Me decepcionou isso, que ele dissesse que, se não estivesse no livro, não era algo sobre o que ele quisesse falar. Ele era um dos convidados em quem coloquei mais expectativas.”

Costa Pinto admitiu, no entanto, que talvez tenha confundido os papéis de curador e de jornalista. “Ali me coloquei como jornalista, e como um jornalista que já se envolveu muito com essa questão. Quando editava a revista Cult, fiz com Seligmann um dossiê sobre a literatura de testemunho.

Lanzmann deixou Paraty no começo da tarde de ontem, mais ou menos no mesmo horário em que Costa Pinto dava a declaração na entrevista coletiva. Luiz demonstrou preocupação com a possibilidade de a notícia chegar até o autor – esta Flip estava repleta de jornalistas estrangeiros – e disse que a situação o coloca numa posição delicada, na próxima vez em que tentar convidar autores da casa para a Flip.

Luiz Schwarcz ressaltou ter considerado bom o trabalho de Manuel da Costa Pinto nesta estreia com curador da Flip. “Espero que não prejudique (a permanência dele na função; o curador de 2012 será anunciado em setembro), mas que haja uma reflexão. Ele está começando um trabalho, acho que teve muita coisa interessante (nesta edição).”