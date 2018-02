Vários convidados da Flip foram entrevistados ao longo do último ano pelos repórteres de literatura do Estadão, Antonio Gonçalves Filho (Toninho), Ubiratan Brasil (Bira, também editor do Caderno 2) e Raquel Cozer (Raq) – que estarão em Paraty a partir de terça, cobrindo a nona edição do evento. Seguem abaixo os links das conversas, publicadas no Sabático ou no Caderno 2.

James Ellroy – Boxeador da palavra

valter hugo mae – A urgência como motor da escrita

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Joe Sacco – O que não se falou sobre Gaza

Laura Restrepo – “Queria contar uma história épica sem heróis”

Andres Neuman – Memória de um mundo imaginário

Kamila Shamsie – Saga do terror da bomba atômica às torres gêmeas

Michael Sledge – Inspiradora passagem brasileira de Elizabeth Bishop



Miguel Nicolelis – A cabeça como salvação

Leia mais sobre outros convidados:

Eduardo Sterzi sobre a ‘Divina Comédia’, de Dante Alighieri, artigo de 26/02

João Cezar de Castro Rocha sobre ‘O Silêncio’, do japonês Shusaku Endo, artigo de 28/05

Péter Esterházy entrevista: Mulheres, eterno enigma (Nov/2010)

Marcelo Ferroni entrevista: Quando o escritor se torna editor (mar/2011)