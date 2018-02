A Flip acaba de ganhar um novo pop star – depois do enorme encantamento provocado pelo português António Lobo Antunes em 2009, chegou a vez do angolano valter hugo mãe. Depois de encerrar o emocionante texto em que comentou sobre sua ligação com o Brasil, leitura muitas vezes interrompida por uma voz embargada, ele foi aplaudido de pé, em meio a lágrimas de diversas pessoas.

Ao sair, foi cercado por pessoas desejosas de fotografia e até ofertas de “barriga de aluguel”, depois de ele, gay assumido, ter confessado o desejo de ter filhos. Em seguida, um fila enorme se formou para autógrafos, algo comum apenas a nomes estelares como Chico Buarque e Neil Gaiman.

valter hugo mãe é conhecido em Portugal pela destreza com que participa de palestras, revelando uma escrita mais conhecida de quem acompanha suas crônicas. Mas, no texto redigido sobre o Brasil, ele se excedeu a ponto de se sentir verdadeiramente emocionado.

Ah, ele dividiu a mesa com a argentina Pola Oloixrac que, apesar de intervenções inteligentes, teve dificuldade para se expressar, o que acabo cansando o público. Com isso, perdeu definitivamente a coroa de musa da Flip.