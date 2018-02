Claude Lanzmann, o clima de Paraty e a morte

“Todo mundo aqui entende francês?”, perguntou a tradutora do Claude Lanzmann ontem, antes do início da entrevista coletiva que daria na Pousada do Ouro, e todo mundo manteve um silêncio que fazia parecer que sim. “Vou começar a fazer perguntas a vocês, então”, rebateu o escritor e cineasta, num misto de mau e bom humor, e as risadas dos jornalistas apenas depois que a tradutora explicou o que era entregou que boa parte da gente ali estava que nem eu, pescando alguma coisa e olhe lá.

Ficou decidido que, para evitar mal entendidos, frase por frase dele seria traduzida. Começou assim, com a resposta para uma pergunta que ninguém fez:

“O clima de Paraty está acabando com a minha vida.”

Lanzmann tinha acordado com febre e passado o dia entocado na pousada. Eu não sabia que ele já tinha chegado, muito menos que tinha coletiva. Estava só acompanhando a entrevista anterior (o anúncio dos detalhes sobre a Granta só com autores brasileiros) quando ouvi que ele seria o próximo. Como o Toninho, que estava agendando entrevista com o Lanzmann pelo Estadão, não estava lá, me ajeitei no fundo para ver o que rolava.

“Essa festa literária deveria ser feita no verão. A primeira coisa que quero saber é se há algum cemitério bastante atraente aqui em Paraty. Estou lutando para salvar a minha vida.”

Paraty está frio como nunca esteve numa Flip. Foi pior na quarta, mas ainda não dá para sair sem um casaco, nem que seja na mochila. Hoje de manhã, no dia em que descobri que perdi meus óculos de sol (ou talvez por causa disso), até que abriu o tempo. Mas mal passou do meio-dia e o dia já estava com aquela cara de cinco da tarde.

Ao ouvir uma comparação com o clima na Inglaterra, Lanzmann reagiu: “Lá não é tão úmido nem tão lúgubre. Não quero atacar o Brasil, mas tenho que dizer que estou exalando meus últimos suspiros aqui. Para conseguir falar com vocês, tive que tomar um uísque.”

E cumpriu a promessa de fazer perguntas, mandando logo uma fatídica:

“Quem de vocês leu meu livro?”

Eu, que estava de gaiata, sabia apenas que era um volume de memórias (A Lebre da Patagônia, Companhia das Letras). Um livrão que nem trouxe na mala, já que Lanzmann não estava na minha cota de entrevistados. E pelo jeito na de ninguém por lá, porque só o André Miranda, do Globo, levantou a mão.

“É muito difícil falar de um livro que os interlocutores não leram. Vou passar a palavra para você, o único que leu.”

Miranda defendeu a classe, argumentando que a obra cinematográfica de Lanzmann fala por si (a obra-prima é o documentário Shoah, de 1985, que trata do holocausto em nove horas de entrevistas), antes de perguntar se a morte e a crueldade humana eram uma obsessão na vida do cineasta.

“Não se trata da uma obsessão. O que faço é retratar a realidade. Não é obsessão porque obsessão é uma coisa que você não controla. Um homem que é obcecado por mulheres e que violenta mulheres não é dono dos seus atos. Não sou obcecado pela morte, mas penso nela a cada minuto da minha vida. É justamente o contrário, eu amo radicalmente a vida. Acho que a morte é um escândalo.”

Nesse momento, tive que sair, porque outra entrevista, uma que fazia parte da minha cota, estava à espera.

Mas daí já tá pra ter uma noção da figura que recebe o público na última mesa de hoje na Tenda dos Autores. Ou quase. Espera-se que a situação por lá seja um tanto melhor, já que, imagino, nenhum mediador enfrentaria a fera sem conhecer cada entrelinha da obra.