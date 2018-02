Camus em Iguape?

A exposição sobre Oswald de Andrade, o homenageado desta 9a. Flip, armada à entrada da tenda principal, é, no seu todo, bem interessante. Tem documentos já “clássicos” sobre a trajetória do nosso mais irreverente modernista, documentos e imagens que merecem ser vistos de novo, mas traz também achados formidáveis. Faço três recomendações para quem estiver por aqui:

1. Prestem atenção no chamado “material de campanha” de Oswald, quando ele decide tentar a política. Divertido. Diz muito sobre o “candidato” e sobre nosso país-tropicália.

2. Interessante a relação do Oswald com a dança, relação que ganha corpo (literalmente) com a filha Marília, retratada desde as primeiras sapatilhas, em fotos belíssimas.

3. Não deixem de conferir os documentos de uma viagem de Oswald e Albert Camus a Iguape, no litoral sul de SP. Aqui detalho um pouco mais: a excursão de ambos se dá em 1949. Oswald queria mostrar a Camus uma procissão do Bom Jesus de Iguape, cuja celebração ainda se repete todos os anos, sempre em agosto, atraindo romeiros especialmente do sul/sudeste. Camus fica impactado com o que vê, particularmente com a imagem de um negro de barba, dorso nu, que carrega uma pesada pedra ao longo da caminhada.

Camus então escreve um conto, por sua vez desdobrado em “O Exílio e o Reino”, livro de 1957. O curioso é que ele e Oswald se hospedam num hospital em Iguape, cidade colonial já bastante empobrecida na época da visita (Iguape foi um porto até importante, perdeu para Santos e seu conjunto arquitetônico, magnífico no passado, foi sendo depauperado ao longo do tempo). A exposição recupera a mensagem de agradecimento que Camus deixou ao hospital, traduzida pelo próprio Oswald: “Ao Hospital da Boa Lembrança, que traz tão bem o seu nome, com a homenagem calorosa a este Brasil que aboliu a pena de morte e a esta Iguape onde a gente compreende este gesto“. Grande Camus…