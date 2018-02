Byrne está em Paraty – e vai andar de bike nas pedras

Quem acompanhou a entrevista coletiva com o David Byrne foi o Bira, que me mandou por SMS algumas frases para eu tuitar pelo celular no @cultura_estadao. É claro que alguém aproveitou para perguntar do Talking Heads.

Byrne: “Foi uma época legal, mas não tem volta. Seria como voltar para a primeira namorada.”

De resto, falou sobre bicicletas, tema de seu livro Diários de Bicicleta (Manole) e que deve ser o assunto central de sua mesa. Na verdade, foi pela causa que Byrne, engajado, veio ao Brasil, para participar de um fórum de sustentabilidade que acontece semana que vem em São Paulo.

E o melhor: segundo o Bira, daqui a pouco Byrne sai para um passeio de bike nas ruas de Paraty – essas mesmo, cujas pedras derrubam até quem está só andando a pé.