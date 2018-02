Antonio Candido fala em Paraty – Parte 2

A segunda parte do post em progress, agora que a repórter almoçou um pastel. =P

Estou salvando conforme vou tirando a gravação. Como falei, participaram da entrevista Miguel Conde, do Globo; Fábio Victor, da Folha; Ubiratan Brasil, do Estadão; e outras vozes que não conheço (alguém me fale, se tiver participado).

Sobre como vê o momento político do PT, tendo sido um dos fundadores

Não estou aqui para falar de política nem do PT. O senhor não me provoque, que sou Candido, mas não aceito provocações (risos).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre livros digitais

Isso é um mundo fechado pra mim. Se os senhores prometerem não contar nada pra ninguém (risos), eu conto: eu escrevo em máquina de escrever. Não sei o que é computador. As pessoas perguntam, professor, qual o seu email? Eu não sei o que é isso. O sr. tem fax? Eu não sei o que é. Comigo não adianta coisa moderna, eu sou um homem do passado. Eu estou encalhado no passado.

Sobre cobertura jornalística de literatura

Conheço muito pouco. Eu pra falar a verdade sempre fui um mau leitor de jornal. Todas as manhãs dou uma olhada rápida na Folha de S.Paulo, só.

O que é boa crítica literária

Isso não tem definição. A boa crítica literária é a crítica que é boa (risos). Agora, quando eu leio artigos de jornal, sobretudo a crítica universitária, é muito boa a crítica brasileira. Eu admiro muito os jovens críticos brasileiros. Eu tive inclusive a sorte extraordinária de reunir em torno de mim os melhores críticos do Brasil. Eu tenho a impressão de que… Isso acontece. Eu tenho amigos que não têm, em volta deles não se juntou… Eu tive a sorte de ter como… Vocês vão ver hoje à noite um deles, o José Miguel Wisnik. São os meus filhos. Eu costumo dizer sempre com muita sinceridade que a coisa mais importante que fiz na vida foi ter em volta de mim o grupo de jovens que eu tive. Isso foi contribuição maior que eu dei para a cultura brasileira e para a universidade de São Paulo. Roberto Schwarz, José Miguel Wisnik, João Lafetá, Walnice Nogueira Galvão, Telê Ancona Lopes… Grandes estudiosos de primeira categoria, fizeram tese comigo de mestrado, doutorado. É uma questão de sorte.

Se hoje cabe um projeto literário ligado ao político, como o de Oswald de Andrade

Não sei. Eu fui ainda de uma geração muito engajada, como se dizia. Nós achávamos que era obrigação do intelectual participar da política. Eu participei. Não gosto de política e não tenho nenhuma vocação política. Mas na minha geração havia essa ideia, talvez não fosse correta, não sei, que o intelectual tinha obrigação (com ênfase) de participar politicamente. Eu participei, também. Começamos com pequenos grupos clandestinos no tempo da outra ditadura, do Estado Novo.

Se acha que a literatura participa menos de questões do gênero por ter perdido importância cultural

Não sei. Já não é mais o meu mundo. Eu insisto com os senhores, eu só posso dar respostas sobre o passado. Eu sou uma pessoa de temperamento conservador. Uso bigode, ainda. Os jovens usam barba.

Se existe um herdeiro literário de Oswald de Andrade

Isso eu não sei. Oswald era único, Oswald era único. Oswald era único. Era um tipo curiosíssimo, muito irregular, uma obra cheia de altos e baixos. Momentos de genialidade e momentos muito ruins. Ele era uma força da natureza. Agora, como personalidade, vou procurar fazer sentir hoje à noite, era uma coisa fantástica. Sempre inesperado. Saiu agora recentemente um livro muito interessante que estou lendo sobre as memórias de Rubens Borba de Moraes. Pegaram pedaços de manuscritos, montaram um livro muito interessante. E ele fala sobre o Oswald. Ele conta por exemplo do Oswald nos anos 20, Oswald era rico naquele tempo, era riquíssimo. Oswald chegando da Europa com paletó azul celeste, calça cor de rosa, gravatas e camisas de um camiseiro francês, o mais luxuoso do mundo, de cores berrantes. E andava em São Paulo tranquilamente pela rua, imagina o susto, naquele tempo as pessoas andavam de azul marinho ou de branco ou de cinza. Oswald tranquilamente com a calça cor de rosa, dele. Era um homem diferente.

Como Oswald reagia à mitologia que o cercava

Ele achava graça. Ele achava graça. Talvez ele até achasse pitoresco, mas o que se inventava do Oswald era incrível. Mas ele era uma pessoa da idade que requeria invenção, ele era fantástico. Era um homem ao mesmo tempo na conduta, no velho estilo. Ele tinha uma coisa que, os senhores são todos muito moços, não ouviram falar nisso. Chamava-se educação pré-Guerra. Antes da Guerra de 14. Era uma pessoa completamente diferente. Era educadíssimo. Cortesia, as formas. Para dar uma ideia desse homem, o que era educação, a minha avó, a família da minha mãe é do Rio, a minha vó dizia assim: o último homem bem educado do Rio de Janeiro é o doutor Coelho Lisboa, porque para para cumprimentar uma senhora. Na Rua do Ouvidor. Nesse tempo um senhor tirava o chapéu, parava e fazia assim. Isso era educação antes da Guerra de 14. O Oswald era desse tipo. Ele recebia na casa dele uma cortesia. Dava almoço. Às vezes, tava sem dinheiro. Acabava o dinheiro dele. Recebia dinheiro, dava um grande almoço, com vinhos franceses, chamava o cozinheiro. Era de uma cortesia, uma polidez. De antes da guerra. Pisava no calo dele, a fera soltava. Maneira de cumprimentar, de andar, de receber pessoa, de contribuir, uma coisa que acabou completamente. Hoje, minha filha foi quem chamou a atenção, papai, você já reparou que na rua as pessoas não desviam mais? Se eu não desvio, bate em mim. Isso é bem depois da guerra, já.

Idade (ele está prestes a fazer 93 anos)

O Fernando Henrique Cardoso fez 80 anos outro dia. Foi meu aluno, é muito meu amigo. Então disseram, um repórter, colega de vocês, perguntou: o senhor faz 80 anos? E ele: isso é intriga do PT.

Receita para estar bem nessa idade

Bons genes. Mas essa viagem me cansou muito. A viagem a Paraty me ensinou meu limite, eu não posso mais viajar de automóvel. Há muito tempo eu não viajava…

Então, o que posso ser útil aos senhores? (risos). Eu nunca gostei de dar entrevista. Inclusive porque a entrevista frequentemente sai muito deformada. Eu sempre gosto de dar entrevista escrita. Falada… Existe um mistério qualquer entre o jornalista e o entrevistado que… (risos). Não sei bem o que que é. Eu digo alguma coisa e sai outra escrita no jornal. Isso é toda hora. O Fernando Henrique Cardoso me disse uma vez, quando era jovem político, ele me disse: “Tudo o que eu digo sai deformado. Então eu escrevia pro jornal. Depois desisti. Deixa dizer à vontade. Não sai uma coisa certa.” Não é por mal, é a própria coisa de ouvir e falar. A coisa falada e ouvida, eu próprio falo muito as coisas que (inaudível, outro avião passando – aliás, irônico passar justo nessa fala…)

Por que resolveu dar entrevista hoje

Olha, eu tinha dito pra eles. Entrevista eu não dou (ainda o avião passando). Falei: vamos colaborar com a imprensa. Vocês estão trabalhando, esse é o seu trabalho. Agora, o que vocês vão dizer eu não sei. Já tive experiências muito negativas, eu dizia uma coisa e saía o contrário. Inclusive eu dei uma vez uma entrevista sobre o Ignazio Silone, escritor italiano antigo, fiz uma palestra. E Ignazio Silone era odiado pelo partido comunista italiano, porque ele tinha sido comunista e tinha largado. Eu dei a entrevista e o repórter de um jornal… saiu o contrário no jornal. Depois eu soube, o rapaz era do Partido Comunista e virou tudo o que eu falei. Em vez de eu falar bem do Silone ele me fez falar mal. Eu tive interferência desse tipo. Interferência ideológica (risos). Mas não é que seja por mal, eu próprio vejo que as coisas que eu ouvi, que eu reproduzo, eu já reproduzo diferente. Não é possível se guardar exatamente. Ainda mais os senhores correndo aí com caderninho na mão (risos). Eu sou muito compreensível. Estou recebendo os senhores porque tenho o prazer da companhia dos senhores. Vocês estão aqui, vão ter de prestar satisfação aos seus redatores, seu jornal.

Obra filosófica do Oswald

Oswald era um homem curioso. Oswald era um homem que tinha traços de gênio. Ele não lia muito. Agora, o que ele pegava era extraordinário. Há pessoas assim. Ele pegava. Inclusive ele… Eu vi um livro difícil de filosofia que é O Ser e o Nada, do Sartre, dessa grossura. Eu vi o exemplar do Oswald, anotado. (Outro avião passando, inaudível) Ele era um precursor. Sobre o papel da mulher, por exemplo. Ele dizia brincando: “Dizem que sou um bicho papão, que tenho uma porção de mulher. Eu sou o brasileiro que mais respeita a mulher. Nunca houve na história do Brasil um brasileiro que respeitasse a mulher porque o brasileiro normal faz o seguinte, ele é casado e tem amante, uma, duas, três, quatro. Eu não. Eu sou casado, gosto de uma mulher, largo a minha mulher e caso com aquela” (risos). Portanto ninguém respeita mais a mulher do que Oswald, o que é um paradoxo perfeitamente defensável. Ele casou seis ou sete vezes. Fora os avulsos. A visão que ele teve do papel da mulher na sociedade eu acho extraordinária. A ligação que ele faz da (mais uma vez passa um avião). Mulher é fonte de vida… Mulher dá a vida. (…) O homem tem ideias de que a mulher é “minha mulher”, “meu filho”, “minha casa”, “meu automóvel”. A mulher é muito mais do nosso. Então, dizia ele, a sociedade futura só será uma sociedade igualitária quando a mulher tiver predominância. Nós estamos encaminhando pra isso. A coisa mais positiva do nosso tempo é a presença da mulher. A mulher (…) Isso Oswald viu perfeitamente. Ele era defensor (inaudível) a mulher é fonte da vida e não tem o senso da posse que o homem tem. É uma ideia muito bonita. O homem é da propriedade privada, a mulher não. (inaudível)

Isso eu vou contar hoje: uma vez ele quis fazer um concurso de filosofia. Eu falei: “Não faça isso, Oswald. Você não é filósofo.” Ele: “por que não, sou brasileiro, maior de 21 anos, vacinado, posso fazer”. E eu: “Não, não faça. Agora com esse negócio de existencialismo, fenomenologia, hoje em dia, tem uma terminologia muito complicada que você não domina. E depois certamente irá para a banca o doutor Fulano de Tal, uma fera, te pega lá com uma terminologia complicada e você não sabe responder.” E ele “então faça uma pergunta pra mim”, e eu: “Não sei, eu não sou filósofo.” E ele: inventa, inventa uma figura complicada. Falei: “Bom, vou fazer uma pergunta pernóstica pra você que ele pode fazer: Senhor candidato, diga-me vossa senhoria qual é a impostação hodierna da problemática ontológica? Ele responde assim: “Eu respondo, está vossa excelência muito atrasado, porque na nossa era de devoração universal, a problemática não é ontológica, é odontológica (risos).

Reconciliação com Oswald pós-críticas negativas

Eu escrevi um artigo… Hoje quando eu vejo… Ele disse que era leviano, eu fui leviano. Ele fez um romance. Ninguém ousava escrever contra Oswald de Andrade. Eu escrevi que o livro dele era ruim, o Marco Zero. Os anteriores muito bons, esse é ruim. Ele ficou fulo. Escreveu um artigo descendo o pau. Depois quando recolheu esse artigo num livro ele atenuou. Mas no jornal era muito pior. Aí fui ver e falei, olha, Oswald tem razão, fui injusto. Eu sempre achei o seguinte, a gente não deve ir nessa conspiração de silencio em volta do Oswald porque é um grande escritor. Eu não tenho medo dele. Aí escrevi um ensaio longo sobre o Oswaldo, um ensaio. Publiquei no primeiro livro, um livrinho pequeno. Nós estávamos assim, bom dia, bom dia, como vai. Seco. Eu frequentava a casa dele, mas depois desse artigo ele fechou-se. Eu encontro com ele numa livraria que abriu em São Paulo, chamada Livraria Jaraguá, uma livraria muito requintada com uma casinha de chá num fundo, em que iam artistas e intelectuais. Encontro Oswald com o filho dele. E ele diz, eu quero falar com você porque eu fiz mal de escrever aquele artigo contra você porque você não perdeu a serenidade. Você voltou, estudou a minha obra com cuidado, com muito senso de justiça, de maneira que vim lhe oferecer a minha amizade. De hoje em diante você pode escrever o que quiser contra mim que eu não digo nada. Dali em diante ficamos profundamente amigos. Amigos mesmo. Ele gostava muito de mim, e eu gostava muito dele. E como os senhores sabem a coisa mais importante da vida é ter certeza de que alguém gosta da gente. Uma vez escrevi um artigo meio injusto em que dizia que a literatura brasileira era muito fraca. Ele escreveu um artigo sem falar em mim dizendo que a literatura brasileira era formidável. Ele me respondeu sem brigar. E ele como amigo tinha uma coisa extraordinária, vou acentuar isso hoje: ele não tinha rancor.

Sobre ter aceitado participar da Flip só com José Miguel Wisnik

Foi o seguinte, eu disse ao Manuel e à Marília: eu vou se estiver em perfeita condição de saúde. Eu tenho 93 anos de idade. Se eu estiver… Eu estive resfriado até semana passada. Se eu estiver resfriado eu não vou. Então eles falaram: ótima ideia. Zé Miguel é meu aluno, meu amigo, fazemos assim é até bom. Para eu não precisar falar a hora inteira, fazemos assim, eu falo 40 minutos, Zé Miguel 20 minutos.

FIM DA SEGUNDA PARTE DA ENTREVISTA