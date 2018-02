Alento, mais alento

Em duas mesas consecutivas, patrocinadas pela revista Piauí, três personalidades comprovaram que bom jornalismo continua valendo o investimento e o risco, e que definitivamente este não é o balcão de negócios de Rupert Murdoch, hoje metido em altas encrencas.

O jornalista e escritor mexicano Enrique Krauze, cuja crítica à esquerda radical latino-americana já é conhecida, surpreendeu pela maneira ponderada com que se referiu aos desafetos de sempre. Entre eles Hugo Chávez, sobre quem dedicou um livro. Krauze acha que é preciso estudar a Venezuela a fundo (“o país está doente”), até para evitar que o mesmo modelo venha bater no México — país que viveu longas décadas sob a “ditadura perfeita” do PRI e hoje enfrenta uma violência social que beira o terror. Krauze lembrou bastante de Octavio Paz, com quem trabalhou na lendária revista literária Vuelta, revelando, en passant, que Paz, também tão crítico aos movimentos guerrilheiros do continente, chegou a entrar num discurso ambíguo quando da eclosão do movimento zapatista, nos anos 90.

John Freeman, editor da revista inglesa Granta, que dialogou na mesa com Krauze, não poupou críticas à banalização do jornalismo americano. Foi insistente a ponto de dizer que não queria “chutar por trás” o país onde nasceu. Mas, mandou ver. Foi alentador ouvi-lo falar de narrativas, de histórias dentro de seus contextos, do espaço para a imaginação, do momento para se correr atrás de uma matéria…Freeman ainda fez uma pregação em torno da “slow communication”, ou seja, o inverso do que prega o jornalismo tecnológico, convergente, em tempo real, incluindo o “vício”em email, facebook, twitter…Ele fala dessa era da dispersão em que nos enfiamos: ” O que estamos fazendo com a nossa atenção? Já imaginou 6 bilhões de pessoas contectadas, falando ao mesmo tempo? Slow down, slow down…”.

Joe Sacco, que converte o melhor jornalismo em história em quadrinhos, dominou sozinho a mesa seguinte. E, de novo, a sensação de alento ao ouvir dele como produz seu jornalismo de traço, “personally engaged”. Sacco, que esteve em lugares explosivos como Bósnia e Gaza, sempre produz desta forma: passa o tempo que for in loco entrevistando pessoas, fotografando lugares, fazendo esboços gráficos apenas. Depois volta para casa e passa seis meses escrevendo solitariamente sobre o que viu. Só depois solta o lápis, direto na página. Sente um prazer danado em desenhar. Quando o mediador disse que seu trabalho pode se assemelhar a uma story board e lhe perguntou por que não ir logo para o cinema, Sacco recusou a ideia, a comparação e defendeu o que faz”: “Não fica dever ao cinema”.