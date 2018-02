A bicicleta de Byrne

David Byrne foi o último convidado da Flip a chegar – aportou aqui na sexta. No sábado, participou de uma entrevista coletiva em que deu detalhes sobre o livro Diários de Bicicleta (Editora Manole), em que relata suas observações e descobertas que fez ao rodar por diversas cidades do mundo em uma bicicleta.

Antes, uma curiosidade: nesse longo passeio, ele preferiu cidades como Londres, Amsterdã e Ferrara, na Itália, como exemplares na facilidade de acesso. Do outro lado da moeda, destacou Hong Kong. “Apesar de ser uma cidade chinesa, manteve colonizaçã britânica até há pouco tempo, o que ainda interfere nas relações sociais. Trata-se de uma cidade tomadas por grandes bancos e acredito que só quando os banqueiros sentarem em uma bicicleta é que poderemos mudar a situação lá”, disse.

Byrne lembrou Curitiba como exemplo de boa acessibilidade a bicicletas, embora nã tenha entrado em detalhes. Suas referências parecem ainda antigas, pois citava com insistência o corredor de ônibus, que já foi adotado por outras capitais brasileiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntado se o caminho de se chegar a uma satisfatória acessibilidade implicaria em mais mortes de bicicleteiros (como acontece com certa constância no Brasil), ele disse que não, mas que a resistência é necessária. “Há cidades que, se hoje mantêm uma relação civilizada com a bicicleta, só atingiram esse estágio depois de anos de luta.”

Byrne usa a bicicleta como principal forma de locomoção em Nova York, onde mora, desde os anos 1980. Chegou a criar estações de bicicleta artísticas, em que, embora pouco funcionais, chamavam atenção pelo problema pela arte.

Ex-líder da banda Talking Heads (cuja formação não deverá se repetir, segundo ele, pois “não se volta à primeira namorada”), Byrne apontou ainda Portugal como um exemplo que poderia ser seguido pelos brasileiros. “Eles conseguiram ótimas alternativas de energia renovável, apesar de sua crise econômica.”

Um desafio, porém, Byrne não aceitou enfrentar: andar de bicicleta em São Paulo.