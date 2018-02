Wagner Moura diz: ‘O perfil do traficante está mudando. A classe média quer comprar droga de forma segura.”

Fui ontem ao Roda Viva. Há muitas críticas ao novo formato, mas há também sempre muita resistência a qualquer mudança.

O tempo dirá se o ‘novo Roda’ funciona ou não.

Seja como for, Wagner Moura, o entrevistado, tem opiniões perifericamente muito interessantes. Para ele, pessoa rara de se ver e ouvir, “Tropa de Elite 2 é melhor do que o Tropa 1”, “o dinheiro gasto com invasão de favela devia ser aplicado na saúde e no tratamento de dependentes químicos.” e “a classe média quer comprar droga de forma mais segura.”

Casos para se pensar. E ver:

http://bit.ly/wmoura