Vale-Cultura: começa hoje o credenciamento das empresas

Começa segunda o credenciamento das empresas que quiserem oferecer o Vale-Cultura aos seus funcionários

Ministério da Cultura informa: As empresas beneficiárias que desejam fornecer o Vale-Cultura para seus empregados já podem fazer a adesão no Ministério da Cultura. As inscrições já podem ser feitas pelo sitewww.cultura.gov.br/valecultura.

Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada pode aderir ao programa.

No momento do cadastramento no site do MinC, a empresa deverá indicar a operadora com que quer trabalhar. O MinC já conta com seis operadoras credenciadas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Ticket, Brasil Convênios, Banrisul e Cred Alimentação.