Trailer de ‘Não Pare Na Pista’ revela primeiras cenas da cinebiografia de Paulo Coelho

Ravel Andrade (Raul Seixas) e Julio Andrade (Paulo Coelho) em cena do filme

Entrou hoje no ar o trailer de Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho, a cinebiografia de Paulo Coelho estrelada por Julio Andrade e dirigida por Daniel Augusto.

A julgar pelas primeiras imagens divulgadas, o filme tem tudo para ser nas telas tão repleto de reviravoltas quanto a vida do escritor. “Estamos finalizando a montagem. E o filme estreia em agosto. Em seguida, vamos tentara a carreira no exterior”, contou Augusto, que faz sua estreia no longa-metragem.

Apesar de ser o escritor vivo que mais vende no mundo (100 milhões de cópias). e ter três de seus livros prestes a se tornarem filmes de Hollywood, Paulo Coelho sempre mantém os holofotes longe de sua vida pessoal. É exatamente sobre sua vida antes da fama que Não Pare na Pista narra.

“O filme traz fatos que muitos não conhecem e retrata não a figura pública, mas o lado humano. Vai revelar o quanto ele nunca, mesmo com todas as circunstâncias, desistiu de ser escritor”, contou o diretor Daniel Augusto ao Estado durante as filmagens do longa, que foi rodado em 2013 entre Rio e São Paulo.

O Estado acompanhou um dia das filmagens na Fundição Progresso, no Rio, quando era rodada a cena em que Paulo Coelho (Julio Andrade) fazia show com Raul Seixas (vivido por Ravel Andrade, irmão de Julio). Ao som de Não Pare na Pista, Coelho e Raul agitavam uma plateia de jovens que viveram a contracultura.

“É uma alegria e uma grande responsabilidade viver um personagem como o Paulo, mas foi um desafio incrível”, comentou Julio.

Com roteiro de Carolina Kotscho (de 2 Filhos de Francisco), a saga do escritor levou alguns anos para ser escrita. “Meu primeiro contato com o Paulo foi em 2007. Tinha acabado de ver um documentário sobre ele produzido por um amigo, o Roberto Viana.

E estava na casa dele quando Paulo ligou para contar que tinha visto e se emocionado com 2 Filhos de Francisco. Então, Roberto disse: ‘Estou com a roteirista do filme aqui, fala com ela’. E assim conheci o Paulo”, conta Carolina, que somente em 2010 entregou ao escritor a primeira versão do roteiro que agora ganhará as telas.

“Foi um processo para ganhar a confiança dele. Tempos depois, quando já escrevia o roteiro, fiquei doente, mas nunca desisti dessa história. Esse filme não poderia ter outro nome que tiveram liberdade para criar o Paulo Coelho que imaginavam”, completou a roteirista.

O longa, que foi rodado há nove semanas entre Rio e Espanha, retrata a vida do escritor desde a infância até o momento em que realizou seu sonho de se tornar um escritor, passando, ainda que mais rapidamente, pela fase atual, em que Coelho, já consagrado, é o autor brasileiro que mais vende livros no mundo.

“É sua trajetória desde a infância no Rio, o início do sonho, as dificuldades com a família, a formação de seu caráter, a amizade e a parceria com Raul, seus amores e desafios que compõem esta história”, contou Daniel Augusto, diretor do filme, que conversou com o Estado durante as filmagens.