Duas ou três coisas que eu vi no Vietnam:

Vietnam, Sapa.

No mercado da gélida Sapa (sim… faz frio, e muito!) um outro tempo dita o relógio, que diz quando é época de comer ‘fruta dragão’…morango ou de esperar as maças amadurecerem… Enquanto isso, as mulheres da dinastria hmong bordam e tecem o tempo nos coloridos vestidos.