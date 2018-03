Prefeito fala e garante: “O Cinema em Paulínia não acabou.”

Enquanto não atende aos pedidos de entrevista solicitados por vários veículos de imprensa na última semana, quando anunciou o cancelamento do Festival de Cinema de Paulínia 2012, o prefeito José Pavan Jr. falou hoje sobre os projetos de música clássica do município.

Em coletiva de imprensa ocorrida na cidade, Pavan fez questão de explicar os detalhes dos orçamentos do Concertos Paulínia, anunciar as atrações desta nova temporada e ainda explicar que o Polo de Cinema, ao contrário do que muito preveêm, continua.

A seguir, como informou fonte fidedigna deste blog, Pavan afirmou que…

… o projeto de cinema em Paulínia “não terminou, de forma nenhuma. A única coisa que não vamos ter neste ano é “a festa”, o Festival, que exigiria dispêndio da ordem de uns R$ 10 milhões no espaço de 60 dias, um dinheiro que não teríamos. Tínhamos planos de obter apoios/patrocínios junto à iniciativa privada, mas só se conseguiu uma parte mínima desse pretendido apoio, impedindo então a realização do Festival neste ano. Só neste ano!”…

“A evidência de o projeto continua é que neste período Paulínia está alocando verbas compromissadas com vários filmes que têm filmagens prestes a serem iniciadas: “Avenida Brasil, 1,4 mi, de Sergio Machado e O Tempo e o Vento, 1,4milhões, de Jaime Monjardim.”

…” muito em breve Paulínia vai ‘soltar’ edital ainda relativo a 2011, que está ainda atrasado por razões diversas.”

Já na música clássica: