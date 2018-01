Precisa se arrumar para ir à feira? No Vietnã, precisa!

Mulher rendeira da etnia hmong no mercado de Bac Ha

Bac Ha – Vietnã

Que mulher nunca ouviu a frase: Você já ouviu a frase: “Mas precisa se arrumar pra ir à feira?”

PRECISA!E é assim, fashion na essência que as mulheres hmong vâo ao Mercado de Bac Ha, no os confins do Vietnã.

Lá elas vendem o artesanato que produzem por uma boa coxa de porco…uma dúzia de incenso para os deuses…um punhado de pimentas…produtos de beleza…Vestidas com trajes que elas levam meses para fazer, bordados à mão, tingidos com o í…ndigo das árvores locais, delicadamente desenhados com pincéis rústicos, elas me inspiram mais que qualquer semana de Paris.

Em clima de pré- SP Fashion Week, cujo assunto devem dominar meus posts nesta semana que começa, as vietnamitas me fazem pensar: Fashion é ser espontâneo!