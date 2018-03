Oscar 2013 divulga lista de indicados

Confira os indicados:

MELHOR FILME

“Indomável Sonhadora”

“O Lado Bom da Vida”

“Lincoln”

“A Hora Mais Escura”

“As Aventuras de Pi”

“Os Miseráveis”

“Amor”

“Django Livre”

“Argo”

MELHOR DIREÇÃO

Michael Haneke – “Amor”

Benh Zeitlin – “Indomável Sonhadora”

Ang Lee – “As Aventuras de Pi”

Steven Spielberg – “Lincoln

David O.Russell – “O Lado Bom da Vida”

MELHOR ATOR

Daniel Day Lewis – “Lincoln”

Denzel Washington – “Flight”

Hugh Jackman – “Os Miseráveis”

Bradley Cooper – “Silver Lining Playbook”

Joaquin Phoenix – “O Mestre”

MELHOR ATRIZ

Jessica Chastain – “A Hora Mais Escura”

Jennifer Lawrence – “O Lado Bom da Vida”

Emmanuelle Riva – “Amor”

Quvenzhané Wallis – “Indomável Sonhadora”

Naomi Watts – “O Impossível”

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Christoph Waltz – “Django Livre”

Philip Seymour Hoffman – “O Mestre”

Robert De Niro – “O Lado Bom da Vida”

Alan Arkin – “Argo”

Tommy Lee Jones – “Lincoln”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Amy Adams – “O Mestre”

Sally Field – “Lincoln”

Anne Hathaway – “Os Miseráveis”

Helen Hunt – “The Sessions”

Jacki Weaver – “O Lado Bom da Vida”

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

“Amor” – Michael Haneke

“Django Livre” – Quentin Tarantino

“Flight” – John Gatins

“Moonrise Kingdom” – Wes Anderson e Roman Coppola

“A Hora Mais Escura” – Mark Boal

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

“Argo” – Chris Terrio

“Indomável Sonhadora” – Lucy Alibar e Benh Zeitlin

“As Aventuras de Pi” – David Magee

“Lincoln” – Tony Kushner

“O Lado Bom da Vida” – David O.Russell

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

“Amor”

“Kon-Tiki”

“No”

“O Amante da Rainha”

“War Witch”

MELHOR ANIMAÇÃO

“Valente”, de Mark Andrews e Brenda Chapman

“Frankenweenie”, de Tim Burton

“Para Norman”, de Sam Fell e Chris Butler

“Piratas Pirados”, de Peter Lord

“Detona Ralph”, de Rich Moore

MELHOR FIGURINO

“Anna Karenina” – Jacqueline Durran

“Os Miseráveis” – Paco Delgado

“Lincoln” – Joanna Johnston

“Espelho, Espelho Meu” – Eiko Ishioka

“Branca de Neve e o Caçador” – Colleen Atwood

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“5 Broken Cameras”

“The Gatekeepers”

“How to Survive a Plage”

“The Invisible War”

“Searching for Sugar Man”

MELHOR DOCUMENTÁRIO DE CURTA-METRAGEM

“Inocente” – Sean Fine e Andrea Nix Fine

“Kings Point” – Sari Gilman e Jedd Wider

“Mondays at Racine” – Cynthia Wade e Robin Honan

“Open Heart” – Kief Davidson e Cori Shepherd Stern

“Redemption” – Jon Alpert e Matthew O’Neill

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

“Adam e Dog” – Minkyu Lee

“Fresh Guacamole” – PES

“Head over Heels” – Timothy Reckart e Fodhla Cronin O’Reilly

“Maggie Simpson em ‘The Longest Daycare’” – David Silverman

“Paperman” – John Kahrs

MELHOR CURTA-METRAGEM

“Asad” – Bryan Buckley e Mino Jarjoura

“Buzkashi Boys” – Sam French e Ariel Nasr

“Curfew” – Shawn Christensen

“Death of a Shadow (Dood van een Schaduw) – Tom Van Avermaet e Ellen De Waele

“Henry” – Yan England

MELHOR MAQUIAGEM

“Hitchcock” – Howard Berger, Peter Montagna e Martin Samuel

“O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” – Peter Swords King, Rick Findlater e Tami Lane

“Os Miseráveis” – Lisa Westcott e Julie Dartnell

MELHOR EDIÇÃO

“Argo” – William Goldenberg

“As Aventuras de Pi” – Tim Squyres

“Lincoln” – Michael Kahn

“O Lado Bom da Vida” – Jay Cassidy e Crispin Struthers

“A Hora Mais Escura” – Dylan Tichenor e William Goldenberg

MELHOR FOTOGRAFIA

“Anna Karenina” – Seamus McGarvey

“Django Livre” – Robert Richardson

“As Aventuras de Pi” – Claudio Miranda

“Lincoln” – Janusz Kaminski

“Skyfall” – Roger Deakins

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Before My Time” (de “Chasing Ice”) – Música e letra de J.Ralph

“Everybody Needs a Best Friend” (de “Ted”) – Música de Walter Murphy e letra de Seth MacFarlane

“Pi’s Lullaby” (de “As Aventuras de Pi”) – Música de Mychael Danna e letra de Bombay Jayashri

“Skyfall” (de “Skyfall”) – Música e letra de Adele Adkins e Paul Epworth

“Suddenly” (de “Os Miseráveis”) – Música de Claude-Michel Schönberg e letra de Herbert Kretzmer e Alain Boublil

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

“Anna Karenina” – Dario Marianelli

“Argo” – Alexandre Desplat

“As Aventuras de Pi” – Mychael Danna

“Lincoln” – John Williams

“Skyfall” – Thomas Newman

DIREÇÃO DE ARTE

“Anna Karenina” – Sarah Greenwood (design de produção) e Katie Spencer (decoração do set)

“O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” – Dan Hennah (design de produção); Ra Vincent e Simon Bright (decoração do set)

“Os Miseráveis” – Eve Stewart (design de produção) e Anna Lynch-Robinson (decoração do set)

“As Aventuras de Pi” – David Gropman (design de produção) e Anna Pinnock (decoração do set)

“Lincoln” – Rick Carter (design de produção) e Jim Erickson (decoração do set)

EDIÇÃO DE SOM

“Argo” – Erik Aadahl e Ethan Van der Ryn

“Django Livre” – Wylie Stateman

“As Aventuras de Pi” – Eugene Gearty e Philip Stockton

“Skyfall” – Per Hallberg e Karen Baker Landers

“A Hora Mais Escura” – Paul N.J. Ottosson

MIXAGEM DE SOM

“Argo” – John Reitz, Gregg Rudloff e Jose Antonio Garcia

“Os Miseráveis” – Andy Nelson, Mark Paterson e Simon Hayes

“As Aventuras de Pi” – Ron Bartlett, D.M. Hemphill e Drew Kunin

“Lincoln” – Andy Nelson, Gary Rydstrom e Ronald Judkins

“Skyfall” – Scott Millan, Greg P. Russell e Stuart Wilson

EFEITOS VISUAIS

“O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” – Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton e R.Christopher White

“As Aventuras de Pi” – Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer e Donald R.Elliott

“Os Vingadores” – Janek Sirrs, Jeff White, Guy Williams e Dan Sudick

“Prometheus” – Richard Stammers, Trevor Wood, Charley Henley e Martin Hill

“Branca de Neve e o Caçador” – Cedric Nicolas-Troyan, Philip Brennan, Neil Corbould e Michael Dawson