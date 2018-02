O Som ao Redor começa sua campanha para o Oscar 2014

O Som ao Redor, o candidato brasileiro a uma vaga entre os finalistas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 2014, começou oficialmente sua campanha. O diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou em sua página no Facebook o anúncio publicado na Revista Variety para a campanha do longa como filme submetido oficialmente pelo País ao grande prêmio da Academia.

Publicar o anúncio para a consideração dos votantes na categoria faz parte da estratégia de campanha dos filmes que disputam uma vaga entre os finalistas, além de exibições para apreciação.

Mendonça ainda agradecer à Ancine, ao Ministério da Cultura, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Cinema do Brasil e à Apex. “E um beijo especial para Vania Catani (produtora de O Palhaço, candidato brasileiro do ano passado). Estamos honrando esse compromisso e indo aonde o filme vai, como sempre.”

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho bateu outros favoritos como Faroeste Caboclo, Gonzaga – De Pai para Filho e Meu Pé de Laranja Lima. O filme retrata o cotidiano de uma rua de um bairro de classe média alta no Recife, que tem sua dinâmica transformada com a chegada de uma milícia. Ao mesmo tempo em que alguns moradores comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada, outros passam por momentos de tensão. Com olhar apurado, Mendonça faz um retrato original e fiel das transformações sociais e econômicas por que passou a sociedade brasileira nos últimos anos, quando saltou de uma tradição patriarcal e arcaica para uma vida moderna e tecnológica que, ao mesmo tempo, mantém arraigada a violência e a segregação social de outrora.

