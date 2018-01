O lindo poster de ‘Ventos de Agosto’, de Gabriel Mascaro

Bastou o pôster oficial de Ventos de Agosto, que o diretor Gabriel Mascaro apresenta pela primeira vem no próximo Festival de Cinema de Locarno, que começa na próxima quarta-feira, dia 06 de agosto, na Suíça, para que os elogios começassem a surgir.

O material traz uma bela foto de um casal nu deitado sobre uma imensidão de cocos, com apenas o nome do longa impresso e a ficha técnica tradicional. Ficou tão bonito que até mesmo o Indiewire, um dos mais badalados sites de notícias sobre o cinema independente mundial, dedicou um texto só para destacar o trabalho. A julgar pelo trailer e pela sinopse, o primeiro longa de ficção de Mascaro, que já tem no currículo os documentários Doméstica e A Onda Traz O Vento Leva, a sessão de premiére em Locarno, na sexta, dia 8, promete.

Único longa nacional na competição oficial de um dos mais prestigiados festivais do mundo, Ventos de Agosto conta a história de um estranho pesquisador de som de ventos alísios quechega numa pequena vila costeira. Agosto trás o mar revolto e os ventos fortes. Sua chegada tem impacto na relação de dois jovens habitantes da vila, Shirley e Jeison. O filme narra um sutil duelo entre a vida e a morte, a perda e a memória, o vento e o mar.

Além do longa de Mascaro, o Brasil tem participação especial neste ano em Locarno. A seção competitiva Cineastas do Presente, destinada a primeiros ou segundos filmes de jovens diretores,está a coprodução com o Uruguai Os Inimigos da Dor / Los Enemigos del Dolor, de Arauco Hernández. Já na seção Leopardos de Amanhã, o País será representado pelo curta curta O Bom Comportamento, de Eva Randolph. Parra a novíssima seção Sinais de Vida, o Brasil envia o longa Com os Punhos Cerrados, de Pedro Diógenes, Ricardo Pretti e Luiz Pretti. Para concluir, Alice Braga integra a equipe do júri oficial do festival e o cineasta Helvécio Marins Jr é um dos jurados que escolherão os Leopardos de Amanhã, dedicado aos jovens talentos.