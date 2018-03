O ‘jeitinho inglês’ de fugir da swine flu

Londres

Deu no Guardian. Veja bem, no Guardian. Deu que, desde o advento da gripe suína, o numero de faltas ao trabalho tem aumentado absurdamente na Inglaterra. E os patrões e empresas andam desconfiando que o porquinho, na verdade, esteja servindo mesmo è de bode expiatório para funcionários a fim de esticar seu verão.

Em recente, digamos, investigação, descobriu-se que, alem de toda gripe agora ser suina, toda falta anda sendo também culpa da gripe. E pelo visto, os ingleses andaram aprendendo a arte do jeitinho. E estão dando um jeito de fugir do chuvoso verão londrino. Quem gosta mesmo de frio e chuva parece ser o vírus, que de suíno não tem nada. Já muitos ingleses, em vez de arder de febre, andam preferindo passar suas quarentenas ardendo sob o sol das rivieras francesa, espanhola, italiana…

