Londres

O gato subiu no telhado na Flórida, mas veio mesmo miar na Inglaterra. Deu no Guardian. Sempre o Guardian. Justiça seja feita. A imprensa inglesa, infelizmente, pouco se assemelha ao Guardian em sua maioria. Em geral, a maioria é muito mais próxima do The Sun (como assim? basta dizer que o The Sun, em vez do editorial, tem sempre ‘a peladona do dia’ na página 3).

Mas, quando o assunto é conseguir extrair o supra-sumo do irônico, o English humor não deixa para ninguém. E deu no Guardian: Homem culpa seu gato por fazer downloads de pornografia infantil.

Bem, se o porquinho é o culpado pela gripe… Se, como bem começou o texto da notícia no Guardian, o cachorro é sempre o culpado por ter comido o dever de casa, agora o gato tinha de aprontar alguma.

Enquanto o dono, Keith Griffin, foi, vai saber, tirar água do joelho, o gato subiu no teclado e, ops!, mais de 1000 imagens de pornografia infantil rapidamente se ‘materializaram’ no seu computador.

Agora, Griffin está preso e sua fiança é de US$ 250mil. Já contra o gato nenhuma acusação foi feita. E, por ora, o bichano não terá de pagar nenhuma fiança também.

quem quiser conferir a matéria original, acesse: http://www.guardian.co.uk/world/deadlineusa/2009/aug/07/cat-download-child-pornography