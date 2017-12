‘O Emprego’, curta vencedor de mais de 100 festivais, vira atração na web

O emprego, curta-metragem de animação dirigido pelo argentino Santiago ‘Bou’ Grasso, ganhou mais de 100 prêmios em festivais de cinema de todo o mundo, incluindo o Festival de Berlim, em 2009, o brasileiro Anima Mundi, em 2008, e o Festival de Annecy, na França, considerado o ‘Cannes da Animação’.

Mas só agora esta fábula surrealista sobre as relações de trabalho da sociedade contemporânea está virando febre na net. É de uma ironia fina a melancolia que toma conta da vida do funcionário que literalmente passa por cima de muita gente para chegar a seu trabalho. E quando chega lá, vejam só, sua posição é, no mínimo, surpreendente. Uma metáfora que, de tão óbvia, é genial.

O filme já foi visto por quase 2,5 milhões de pessoas em seu canal do YouTube e sua audiência cresce a cada dia. Para conferir, e descobrir porque O Emprego é uma pequena joia da animação, acesse: http://youtu.be/cxUuU1jwMgM