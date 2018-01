Matilha Cultural abre chamada pública para filmes independentes

Atenção produtores de cinema independente, a Matilha Cultural iniciou chamada pública para recepção de filmes independentes. Valem curtas, médias e longas. E o projeto tem como proposta fomentar a produção e ajudar na divulgação do cinema nacional, contemplando filmes independentes, criativos e livres. As exibições começam em novembro, sempre às terças-feiras, no Cine Matilha.

Diretores de todo o Brasil podem enviar seus filmes. Todas as propostas e temáticas são aceitas, com exceção de filmes que contenham cenas que incitam o preconceito, a tortura animal, a violência e agressão ao meio ambiente. Filmes internacionais também podem ser enviados.

A ideia é que a maioria dos filmes enviados seja contemplada, mas também não serão exibidos filmes que não atendam ao mínimo de cuidado audiovisual.

Os filmes devem ser enviados para o endereço da Matilha Cultural (confira a seguir), aos cuidados de Patrícia Rabello.

É necessário uma cópia do filme, ficha técnica, sinopse, imagens para divulgação e imagem do cartaz.

Mais informações via email cinema@matilhacultural.com.br



Sobre a Matilha Cultural

A Matilha Cultural é uma entidade independente e sem fins lucrativos instalada em um edifício de três andares, localizado no centro de São Paulo. A Matilha integra um espaço expositivo, sala multiuso, café, além de um cinema com 68 lugares. Fruto do ideal de um coletivo formado por profissionais de diferentes áreas, a Matilha foi aberta em maio de 2009 e tem como principais objetivos apoiar e divulgar produções culturais e iniciativas sócio-ambientais do Brasil e do mundo.

A Matilha não é um espaço imparcial ou contemplativo no mundo atual da instantaneidade da produção de conteúdo: assume uma postura politizada e apartidária, atuando junto à cena independente de cultura. Ao aglutinar projetos e expressões culturais atuais, a Matilha funciona como um centro de ideias coletivas.

Toda programação da Matilha Cultural é gratuita ou a preços populares. O espaço pode ser locado para eventos privados e a renda dessa locação é revertida para financiar projetos culturais e sócio-ambientais da entidade.



MATILHA CULTURAL

Rua Rego Freitas, 542 – São Paulo

Tel.: (11) 3256-2636

Horários de funcionamento: terça-feira a domingo, da 12h às 20h/ exceto sábados: 14h às 20h

Wi-fi grátis

Cartões: VISA (débito/ crédito)

Entrada livre e gratuita, inclusive para cães

www.matilhacultural.com.br