Jeremy Irons e Marina Abramovic vêm ao Festival do Rio

O Festival do Rio 2012 acaba de divulgar sua imensa, e intensa, lista de atrações deste ano. Entre outras, vai trazer 400 filmes de mais de 60 países, que serão exibidos em cerca de 30 locais, distribuídos entre cinemas, arenas e praças da cidade.

A festa começa com exibição do esperado Gonzaga – de pai pra filho, de Breno Silveira, em noite de Gala para convidados, no Odeon Petrobras. A partir do dia 27, o público vai poder conferir os filmes mais comentados, descobrir raridades, votar no melhor da Première Brasil, participar de debates e de sessões especiais com a presença de personalidades do cinema mundial.

O ator Jeremy Irons, os diretores Fernando Trueba, Leos Carax, Jonathan Dayton e Valerie Faris (os diretores de A Pequena Miss Sunshine), Teresa Villaverde, João Pedro Rodrigues, Roland Joffé, a artista plástica Marina Abramovic são alguns dos convidados que confirmaram presença.

São 400 filmes, divididos por mais de 20 mostras, entre eles, Twixt, de Francis Ford Coppola; Lay the Favorite, de Stephen Frears; Magic Mike, de Steven Soderbergh; César deve morrer, de Paolo e Vittorio Taviani; O Nós e o Eu, de Michel Gondry; Shokuzai – Penitências, de Kiyoshi Kurosawa; Trishna, de Michel Winterbottom; Another Year, de Mike Leigh; Días de Pesca, de Carlos Sorín; Stories We Tell, de Sarah Polley; Vida e morte de Marina Abramovic segundo Bob Wilson, de Giada Colagrande; Michael Jackson Bad 25, de Spike Lee; In the Land of Blood and Honey, de Angelina Jolie; Selvagens, de Oliver Stone e outros. (mais títulos abaixo)

Além das mostras já conhecidas – Panorama, Expectativa 2012, Première Brasil, Première Latina, Midnight, Midnight Terror e Midnight Música, Gay, Fronteiras, Dox, Filme Doc, Geração, Itinerários únicos e Meio Ambiente, o Festival presta homenagem a quatro grandes diretores: Alberto Cavalcanti, considerado como o mais internacional dos diretores brasileiros e pouco exibido por aqui: realiza uma retrospectiva do cultuado John Carpenter,o ‘deus vivo dos filmes de terror’; Manoel de Oliveira, com exibiç?ão de 7 curtas do incansável mestre; e João Pedro Rodrigues, com exibição de nove filmes de sua instigante obra.

As mais recentes produções do cinema do Reino Unido poderá ser apreciada no Foco Reino Unido – UK Season; por conta do ano de Portugal no Brasil, o país também ganha destaque especial; haverá ainda uma nova mostra dedicada ao surf, com clássicos e inéditos sobre o esporte.

Pelo segundo ano, o Armazém 6 do Cais do Porto será a sede do Festival, abrigando o RioMarket, o Cine Encontro e as sessões populares da Premiere Brasil:

No RioMarket workshops, palestras, oficinas e seminários abordam diversos temas, o roteirista Frank Spotnitz um dos roteiristas da série “Arquivo X” Frank Spotnitz, a figurinista Audrey Fisher, Chris Newman e To Fleischman entre outros estarão presentes. Algumas oficinas terão entrada franca.

No Cine Encontro, o público tem a oportunidade de entrar em contato direto com quem faz cinema, através de debates e conversas com os realizadores e atores/atrizes dos filmes da Première Brasil, convidados internacionais de outras mostras e com representantes do meio cinematográfico. Todas as atividades do Cine Encontro têm entrada gratuita.

“Trata-se do evento de cinema mais importante da América Latina”, afirma Sérgio Sá Leitão, diretor-presidente da RioFilme. “É uma grande vitrine para a produção nacional e uma oportunidade para a população carioca ver o que há de melhor no cinema internacional”, destaca.

Filmes inéditos, exibição de clássicos, mostras especiais, retrospectivas, seminários, debates e encontros com diretores e atores internacionais fazem do evento um dos mais importantes encontros de cinema da América Latina