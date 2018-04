Jean Charles, o filme, agora para brasileiro em Londres ver

Jean Charles, o Filme

Londres

Jean Charles, o filme, dirigido pelo brasileiro Henrique Goldman, teve sua primeira sessão em Londres no ultimo fim-de-semana. Quatro anos depois da tragédia que abalou, muito mais pelo seu simbolismo que pela sua dimensão ‘númerica’, tanto ingleses quanto brasileiros, finalmente chega ao cinema um filme brasileiro sobre a história.

Filmes ingleses, entre documentários, docu-dramas e ficções, foram vários. Mas filme que consegue prestar atenção ao fato de que, para agradar a um primo com quem havia brigado, o personagem de Jean Charles oferece um pacote de pão-de-queijo pré-pronto, só mesmo uma produção tabajara seria capaz. Vale lembrar que o filme é uma co-produção Inglaterra-Brasil, mas o diretor… O diretor sabe que, mesmo em Londres, na mesa do brasileiro não pode faltar feijão com arroz e farinha.

E Tabajara aqui não se encaixa nem na categoria Casseta&Planeta nem na pejorativa forma de definir o produto brasuca. Na verdade, a brincadeira que os cassetas começaram ganhou um significado tão amplo quanto a comunidade brasileira na capital inglesa. Toda vez que um goiano (digamos que, grosso modo, 80% dos imigrantes que chegam de Goiás a Londres acabam caindo na ilegalidade depois que os vistos de turismo vencem) quer brincar sobre o fato de seu inglês não ser assim uma brastemp, é para o ‘inglês tabajara’ que apelam.

“Aqui é o lugar onde a gente parca as bikes”, diz Karl Max de Almeida, o motoboy e personagem principal de Karl Max Way, pequeno documentário dirigido por esta blogueira que vos escreve em parceria com o jovem diretor Maurício Osaki. Parcar? “É, uai. A gente tem de parar as bikes nos espaços onde tá escrito: Parking. Então a gente ‘parca’ as bichas, entendeu?”

Ah tá. Entendi. Max, ao saber que eu assistiria a Jean Charles, perguntou: “Será que o diretor vai conseguir mostrar como é a vida aqui dos brasileiros? O que o pessoal vive, come, o que ele passava?”

E eu respondo: “Conseguiu sim, Max. Conseguiu. E sem apelar para o pieguismo e muito menos para o drama, que seria fácil, exagerado.”

Em breve, Max e os tantos outros brasileiros que vivem em Londres poderão ver que estão todos na tela. Inclusive os couriers (como os ingleses chamam nossos tão simbólicos motoboys).

Selton Mello,Vanessa Giacomo, Luiz Miranda e Patrícia Armana (prima de Jean na vida real) em cena do longa-metragem