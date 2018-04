Ingressos Lenticulares… Ou seu dinheiro de volta.

Ingressos Lenticulares desenhados pelo próprio Jacko: satisfação (quase) garantida ou seu dinheiro de volta

Londres

Mais que a dor de perder um ídolo (discussões sobre a dor da perda de fato e sobre o que é ou não um ídolo à parte), os fãs que compraram um dos 800 mil ingressos que já haviam sido vendidos para a turnê de Michael Jackson estão amargando a dor da dúvida. Quem adquiriu seus tickets por ‘vias certas’ (ou seja, revendedores autorizados), podem escolher ou ter seu dinheiro de volta integralmente (ainda que não se saiba quanto tempo este processo levará de fato) ou adquirir um exemplar de um autêntico e raro ‘lenticular ticket’.

lenticular o quê?

O site oficial da turnê (www.michaeljacksonlive.com) explica: a impressão lenticular é um processo especial em 3D que contém animação, fotos múltiplas, movimentos e/ou uma combinação disso tudo. Ou seja, cada um dos ingressos lentinculares contém na parte da frente uma foto de Jacko dançando um de seus passos clássicos. Desenhados pelo próprio cantor, eles seriam já enviados aos que assistissem aos shows da turnê inglesa.

No desespero para tentar tampar o buraco dos 50 milhões de libras de prejuízo que está levando, a AEG Live, empresa organizadora dos 50 shows, está encontrando saídas ‘criativas’ para diminuir o rombo deixado pela morte do cantor. Além dos ingressos souvenirs, que tem a dimensão ‘especial’ de 8,2cm X 18,6cm, shows-tributos ao cantor estão na lista de medidas para recuperar o tempo, e o dinheiro, perdido.

Há fãs revoltados que alegam que a AEG Live está oferecendo ouro de tolo aos fãs (uma vez que a lembrancinha surpresa já estava incluída no pacote inicial). Hã fãs que já garantiram seus ingressos lenticulares que vão entrar para a história da ‘volta dos que não foram’ ao show. Já os indecisos têm até 14 de agosto para escolher se terão sua satisfação (quase) garantida ou seu dinheiro de volta.